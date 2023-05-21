Кремль теряет доходы от нефти и газа: где Путин будет брать деньги на войну

Эксперт отметил, что за четыре месяца дефицит бюджета в РФ превысил максимальный порог, установленный на весь 2023 год.

Россия по-прежнему продает свою нефть и газ на внешнем рынке. Крупнейшими импортерами российской нефти Китай и Индия, где сосредоточено 80% российского нефтяного рынка. Однако Кремль страдает от снижения доходов за энергоносители, ведь для того, чтобы эти страны покупали российскую нефть, РФ предоставляет им огромные скидки.

Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает FREEДОМ.

По его словам, в 2022 году Индия в семь раз увеличила объем закупки российской нефти.

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"Индийцы формально не нарушают никаких санкционных ограничений, они покупают нефть ниже прайс-кепа, и таким образом, с одной стороны, они не выходят за пределы санкционных требований, а с другой — предоставляют России тот рынок нефти и нефтепродуктов, который РФ и нужен. Чем больше и жестче будут санкционные ограничения, чем чаще будут пересматривать границу цены на нефть, чем она динамичнее будет к доходам Российской Федерации, тем меньше денег будет поступать в российский бюджет", — говорит Пендзин.

Эксперт отметил, что за четыре месяца дефицит бюджета в РФ превысил максимальный порог, установленный на весь 2023 год, на 400 млрд руб.

"Пока этот дефицит перекрывается за счет Фонда благосостояния, взыскания дополнительных резервов внутри страны, выпуска соответствующих облигаций, планирующих распределять среди граждан, дополнительного налога на войну у посетителей баров и ресторанов в размере 1%, такой законопроект тоже есть в российской Думе", – отмечает он.

Экономист прогнозирует, что если уровень доходов в российский бюджет будет падать, то каких-либо резервов и источников уже не будет хватать. Тогда российским властям нужно будет: либо сокращать накануне 2024 года и выборов президента РФ социальные программы, что болезненно для основной массы электората, либо сокращать расходы на военные нужды.

Напомним, по информации издания Financial Times, G7 и ЕС ограничат экспорт российских нефти и газа в Европу.

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