Кремль угрожает "принять решительные действия" в отношении Facebook, если платформа не будет блокировать призывы к насилию против РФ

Кремль угрожает "принять решительные действия" в отношении Facebook, если платформа не будет блокировать призывы к насилию против РФ

Следует отметить, что Facebook в России официально заблокирован уже несколько дней.

Москва угрожает "принять решительные меры", если Facebook и Instagram не будут блокировать "призывы к насилию против РФ".

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

По словам Пескова, Кремль будет проверять, действительно ли Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против солдат-оккупантов в контексте вторжения в Украину. И если это подтвердится, Кремль обещает "решительно прекратить их деятельность".

Следует отметить, что Facebook в России официально заблокирован уже несколько дней.

Напомним, компания Meta Platforms (ранее Facebook) временно позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах публиковать сообщения, содержащие призывы к насилию против российских солдат в контексте их вторжения в Украину, а также с призывом к смерти президента России Владимира Путина или самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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