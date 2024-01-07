Кремль усиливает боеспособность "Росгвардии": эксразведчик рассказал, к чему готовится Путин

В России был принят специальный закон, предусматривающий, что "Росгвардия" может иметь тяжелое вооружение.

Российский президент-диктатор Владимир Путин усиливает боеспособность "внутренней армии" — "Росгвардии" из-за страха потенциально возможных путчей.

Такое мнение высказал в эфире 24 Канала экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов.

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"После пригожинского путча Путин начал придавать большое значение "Росгвардии" и усиливать Золотова. То есть приняли специальный закон, на основании которого "Росгвардия" может иметь тяжелое вооружение, включая танки, гаубицы", — отметил он.

По его мнению, глава Кремля доверяет тем людям, которые его непосредственно охраняли, среди которых – Золотов.

"Всем своим бывшим охранникам он доверяет гораздо больше, чем Шойгу, чем Герасимову, чем Бортникову и Патрушеву", — считает Жирнов.

"После пригожинского бунта они поняли, что на самом деле никакие территориальные силы, ни МВД, ни ФСБ не смогли защитить. Ведь никто не вышел защищать Путина", — добавил экс-сотрудник КГБ.

Напомним, по данным британской разведки, РФ укрепляет ресурсы Росгвардии из-за потрясений в сфере внутренней безопасности.

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