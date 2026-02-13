Кремль усиливает изоляцию: как власти отрезают Россию от мирового интернета

Соцсети. / © Getty Images

Россия блокирует WhatsApp, западные платформы социальных сетей, средства массовой информации и средства обхода ограничений. Кремль усиливает кампанию, чтобы возобновить контроль над информационным пространством РФ, а во избежание доступа к глобальной сети Интернет.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

На днях WhatsApp сообщил, что российское правительство пыталось полностью заблокировать доступ к мессенджеру и изолировать более 100 млн пользователей. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил то, что в стране начали ограничивать WhatsApp из-за якобы нежелания Meta соблюдать законодательство РФ, ссылаясь на строгие законы о цензуре. По его словам, Москва вроде бы снимет ограничения с WhatsApp лишь в том случае, если Meta будет готова соблюдать российское законодательство и взаимодействовать с властями.

Блокировка соцсетей

Оппозиционные росСМИ 11 февраля сообщили, что российский федеральный цензор Роскомнадзора заблокировал WhatsApp, YouTube, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, браузер Tor, BBC, Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL), расследовательский проект Systema виртуальной частной сети (VPN) Windscribe и сайт для установки приложений на смартфоны Android в обход магазинов приложений.

Отмечается, что Роскомнадзор удалил эти сайты из Национальной системы доменных имен Российской Федерации, части российской интернет-системы «Рунет», использующей контролируемые государством сервера доменных имен (DNS) для сопоставления IP-адресов с доменными адресами и соединения пользователей с веб-сайтами.

Российские телекоммуникационные провайдеры юридически обязаны использовать НСДИ, именно поэтому направляют интернет-трафик через контролируемый Рунетом DNS, предотвращают доступ пользователей к веб-сайтам, не входящим в НСДИ.

В то же время, российское оппозиционное издание «Важные истории» сообщило, мол, непонятно, когда Роскомнадзор удалил эти веб-сайты из НСДИ, и что пользователи могут вручную обойти эти блокировки, изменив DNS-сервер, который их устройства используют для просмотра Интернета.

Ограничения по соцсетям

Аналитики отмечают, что ограничения Кремля по WhatsApp и другим западным платформам социальных сетей, новостных агентств и онлайн-сервисов произошли после того, как Россия 9 и 10 февраля ограничила доступ к Telegram.

«Кремль, вероятно, активизирует усилия по ограничению доступа к Telegram, WhatsApp и другим западным платформам социальных сетей, новостных сайтов и интернет-сервисов, чтобы стимулировать россиян перейти на государственный мессенджер Max, поскольку предыдущие усилия России по этому поводу были в значительной степени неэффективны», — говорится в отчете.

Напомним, на днях в России полностью заблокировали работу популярного мессенджера WhatsApp. Средства массовой пропаганды начали жаловаться на то, что домен сервиса удалили из DNS Роскомнадзора.

Также Кремль ввел жесткие ограничения на работу Telegram. Это вызвало шквал критики со стороны российских солдат и военных блоггеров, потому что может стать роковым для армии России. Дело в том, что оккупационные подразделения массово используют Telegram для передачи координат целей, отслеживания украинских дронов и координации логистики.