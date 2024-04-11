Кремль увеличил расходы на внутреннюю пропаганду: ГУР назвало фантастическую сумму

За 2023 год Россия потратила 58 млрд рублей или около полумиллиарда долларов на создание пропаганды так называемыми "некоммерческими" организациями.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

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Речь идет о формально не связанных с Кремлем структурах, которые позиционируют себя как "автономные". Однако на самом деле по заказу РФ они производят так называемый "патриотический контент" для распространения в интернете: блоги, новости, фильмы, сериалы, видеоигры и т.д.

В ГУР объяснили, что выделенные Москвой миллиардные бюджеты эти организации обязывались потратить на внутреннюю пропаганду для:

формирование лояльного к режиму Путина общественного мнения;

оправдание агрессии РФ против Украины;

влияния на сознание российских окупантов путем глорифификации их участия в войне.

По мнению ГУР, увеличение расходов на скрытую пропаганду для внутренней аудитории свидетельствует как о снижении уровня доверия простых россиян к официальным традиционным медиа РФ, так и попытке путинской диктатуры взять под контроль интернет-среду в России.

Напомним, что в РФ сняли ролик с профессиональными актерами, чтобы подорвать мобилизацию в Украине.

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