Кремль уже использовал такие методы: СНБО о теракте в "Крокус Сити Холл"

В концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске вечером 22 марта произошла стрельба. В здании также раздался взрыв, после чего начался пожар. Уже известно про около 93 жертв и 180 раненых.

Как отмечает Центр противодействия дезинформации при СНБО, теракт в "Крокус Сити Холл" может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в РФ. Обвинения Украины, звучащие из РФ, уже подтверждают эту версию.

Так, о возможности терактов в России в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей. Аналогичные предупреждения также делали посольства Великобритании, Германии и нескольких стран Запада.

В Главном управлении разведки Украины уже заявили, что теракт в Красногорске – сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждала международное сообщество.

"Теракты с большим количеством погибших гражданских россиян, как взрыв дома на Каширском шоссе в Москве в 1999 году и захват заложников на "Норд-Ост" в 2002 году, Кремль уже использовал для оправдания Второй чеченской войны и агрессии против чеченского народа. Не дайте ввести себя в заблуждение и доверяйте только верифицированным источникам информации", — подчеркивают эксперты ЦПД.

Напомним, ФСБ нашла "украинский след" после теракта в "Крокус Сити Холл".

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