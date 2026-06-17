Добыча редкоземельных металлов / © ТСН

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Индия ищет пути уменьшения зависимости от китайских поставок редкоземельных металлов. Для этого государственная компания IREL начала переговоры с российской «Роснефтью» по получению образцов сырья из Томторского месторождения.

Об этом пишет Reuters.

Индийская государственная горнодобывающая компания IREL проводит переговоры с «Роснефтью» по получению образцов редкоземельных металлов из Томторского месторождения в Сибири, которое российский нефтяной гигант приобрел в прошлом году. Как сообщил источник, этот шаг связан со стремлением Нью-Дели гарантировать доступ к стратегически важным минералам, мировой рынок которых преимущественно контролирует Китай.

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По словам собеседника, переговорный процесс проходит на уровне правительственных структур, а образцы перед отправлением в Индию будут проходить первичную обработку на территории России.

Индийская сторона намерена сначала проанализировать минеральный состав месторождения, прежде чем принимать решение о более масштабном сотрудничестве. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями переговоров.

Компания IREL играет ключевую роль в международной стратегии Индии по обеспечению поставок редкоземельных ресурсов. Это должно помочь удовлетворить растущий внутренний спрос и сократить зависимость от Китая, особенно учитывая сложные отношения между двумя странами.

Томторское месторождение расположено в сибирском регионе Якутия и считается одним из самых крупных в мире неразработанных источников редкоземельных металлов. Редкоземельные элементы имеют стратегическое значение для производства постоянных магнитов, применяемых в электродвигателях электромобилей, а также в ряде оборонных и «зеленых» технологий.

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В ноябре 2025 года власти Нью-Дели утвердили программу поддержки производства редкоземельных магнитов объемом 73 млрд рупий (770,77 млн долл.). В то же время, у Индии до сих пор нет промышленных мощностей для полного цикла очистки и разделения редкоземельных элементов до высокого уровня чистоты.

В прошлом году страна уже пыталась получить образцы редкоземельного сырья в соседней Мьянме при содействии влиятельной повстанческой группировки. Кроме того, IREL ведет переговоры с компаниями из Японии и Южной Кореи по запуску коммерческого производства редкоземельных магнитов.

Также компания изучает перспективы добычи редкоземельных металлов в Аргентине, Австралии и Малави. По словам источника, производство магнитов в Индии планируют запустить в 2029-2030 годах.

Индия владеет третьим по объему запасом редкоземельных металлов в мире — около 7,23 ммл метрических тонн. Однако на сегодняшний день страна все еще не производит редкоземельные магниты на внутреннем рынке.

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К слову, аналитики утверждают, что война против Украины превратила Россию в вассала Китая, постепенно устанавливающего контроль над российскими территориями. Из-за санкций РФ стала критически зависимой от китайских технологий, товаров и инвестиций, чем Пекин откровенно пользуется, требуя огромных скидок на энергоносители. На Дальнем Востоке и в Сибири наблюдается ползучая аннексия: регионы все больше интегрируются в экономику КНР, местные жители обращаются за решением проблем к китайским властям, а изучение китайского языка становится массовым. Таким образом, Пекин добивается доминирования без формальной аннексии, используя слабость и экономическую изоляцию Москвы.

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