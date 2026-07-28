Владимир Путин. / © Getty Images

Реклама

Российский «фюрер» Владимир Путин панически боится украинских ударов по Москве. У его резиденции появились новые системы ПВО.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Реклама

«Россия строит новые объекты ПВО „Панцирь“ вокруг Москвы в рамках постоянных попыток адаптироваться к ударам Украины на большие расстояния», — отмечают американские аналитики.

Реклама

По данным разведывательного документа из открытых источников, обнародованного 27 июля, Россия за последние два месяца построила около 24 новых башен для размещения систем ПВО «Панцирь» в Москве и вблизи столицы.

Отмечается, что российские власти разместили дополнительные башни вблизи ключевых объектов в этом районе. В частности, на Московском нефтеперерабатывающем заводе, резиденции президента-диктатора Владимира Путина и международном аэропорту Внуково. Кроме того, были размещены от трех до четырех новых систем ПВО «Панцирь» и две системы С-400 в Москве.

Кремль усиливает защиту Москвы

Аналитики ISW уже сообщали, что украинские удары угрожают комфорту Москвы, а также бьют по кошелькам оцепления Кремля. Успешные удары ВСУ, в том числе по объектам логистической компании Wildberries, заставляют Москву в спешке латать дыры в ПВО и срочно строить дополнительные стационарные позиции ПВО «Панцирь» по всей Московской области.

Кроме того, власти РФ вынуждены идти на новые ограничения в гражданской авиации из-за систематических атак украинских дронов на объекты в тылу. Недавно Росавиация ввела новые правила полетов в Москве — над столицей закрывают небо.

Реклама

Новости партнеров