Кремль в страхе: почему окружение Путина больше не видит в нем лидера

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Владимира Путина лишили прозвища «босс» и снизили в статусе до «старика». Так диктатора теперь называют его собственные приближенные, крайне обеспокоенные будущим страны. 73-летний тиран, охваченный паранойей, фактически поселился в подземных бункерах, опасаясь государственного переворота и ударов беспилотников.

Об этом пишет Daily Star.

По данным бывшей сотрудницы Центрального банка РФ Александры Прокопенко, атмосфера в Москве напоминает худшие времена сталинского террора. Элита, ранее верная диктатору, теперь открыто называет его «психопатом», который за считанные месяцы разрушил экономические достижения десятилетий.

Реклама

«Уровень паранойи, в условиях которой люди вынуждены жить, таков, что они боятся даже думать, не говоря уже о том, чтобы говорить. Это страх абсолютно параноидального, сталинского характера», — отмечает Прокопенко.

Источники утверждают, что окружение Путина разделилось на «подхалимов» и «прихвостников», слишком напуганных для открытого протеста. Один из критиков прямо заявил: «Тысячи людей десятилетиями строили бизнес. Путин все разрушил всего за несколько месяцев».

Из-за страха покушения Путин оставил свои роскошные дворцы в Москве и на Валдае. Вместо них он выбирает высокотехнологичные подземные крепости, в частности поместье в Геленджике, оборудованное многоуровневыми бункерами.

Чтобы создать иллюзию присутствия лидера в публичном поле государственное телевидение использует предварительно записанные кадры, так называемые «консервы». На самом же деле диктатор неделями не появляется на поверхности.

Реклама

Меры безопасности вокруг Путина стали беспрецедентными. Посетителей Кремля подвергают полному обыску тела, а за персоналом — от поваров до охранников — установлено круглосуточное видеонаблюдение. Высокопоставленные чиновники вынуждены отказываться от Apple Watch и прятать телефоны, чтобы избежать прослушивания.

Прокопенко описывает курьезный, но показательный инцидент: один из молодых замминистра настолько испугался слежки, что буквально сел на свой iPhone во время совещания. Когда гаджет зазвонил, чиновник покраснел, быстро пробормотал, что он на заседании, и продолжил сидеть на устройстве.

«Старик, конечно, психопат, но не идиот», — цитирует Прокопенко одного из своих информаторов. Несмотря на внутреннее возмущение элит, диктатор уже заложил будущее страны под удар, и сейчас единственное, чего хочет его свита, — это прекращение войны в Украине. Однако страх перед тираном в бункере пока оказывается сильнее желания перемен.

Путин панически боится бунта — последние новости

Напомним, в ночь на 4 мая дроны атаковали Москву. Произошло это за несколько дней до парада на 9 Мая. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил инцидент. По его словам, беспилотник попал в здание в районе улицы Мосфильмовской. В то же время российское Минобороны отчиталось, что их ПВО якобы сбило 117 беспилотников над регионами РФ.

Реклама

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что украинские дроны могут посетить парад Москвы. Он подчеркнул, что на параде 9 мая не будет военного оборудования. Это, подчеркнул украинский лидер, «показывает, что они уже не столь сильны, как раньше».

Новости партнеров