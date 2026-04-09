- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 518
- Время на прочтение
- 1 мин
Кремль вбивает "ядерный" клин между США и ЕС: в ISW разоблачили коварный замысел Кремля
Аналитики отмечают, что Кремль продолжает скоординированную информационную кампанию, направленную на усиление риторики ядерной эскалации в попытке поссорить США и страны ЕС.
Россия снова возобновила ядерную риторику против стран Запада. Оккупанты обвинили Европейский Союз в попытке создания ядерной бомбы и пожаловались на это Соединенным Штатам.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Такая риторика РФ свидетельствует о попытке вбить клин между Соединенными Штатами и Европейским союзом.
«Кремль продолжает предпринимать скоординированные информационные усилия, направленные на усиление риторики по ядерной эскалации, вероятно, в попытке вбить клин между Соединенными Штатами и Европейским Союзом», — отмечают аналитики.
В частности, глава Совета безопасности России Дмитрий Медведев традиционно озвучил угрозы, что Россия должна применить ядерное оружие, включая нестратегические системы, против враждебных целей.
Напомним, президент России Владимир Путин, ранее анонсировавший изменения в российской ядерной доктрине, рассказал о запланированных поправках. Москва расширяет список оснований для ответного удара. «Критическая угроза» суверенитета России даже обычным оружием будет основанием для ядерного ответа, заявил российский президент.
Путин сообщил, что в ядерную доктрину страны было предложено внести ряд уточнений об условиях применения ядерного оружия.
Украина уже назвала это ядерным шантажом, поскольку не работают традиционные пропаганды и угрозы.
Западная пресса писала, что ядерные угрозы Путина перестают работать против Запада, и там подобные заявления уже не вызывают такого ажиотажа, как раньше.