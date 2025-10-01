- Дата публикации
Кремль вдвое увеличит финансирование пропаганды, чтобы удержать контроль над населением — ЦПД
Кремль урезает социальные расходы, но продолжает щедро финансировать пропаганду.
В 2026 году Россия существенно увеличит расходы на государственные телеканалы и кремлевских вещателей, несмотря на рекордный дефицит бюджета и экономические проблемы.
По информации ЦПД, в 2026 году расходы российского бюджета на государственные телеканалы составят 106,4 млрд рублей (1,27 млрд долларов). Это на 54% больше, чем планировалось ранее, а также превышает издержки на текущий год.
В Центре отметили, что наибольший рост финансирования ожидает развлекательные и второстепенные федеральные телеканалы.
«Субсидии выросли более чем в два раза», — говорится в сообщении.
Также существенно увеличены бюджеты основных кремлевских вещателей — Первый, Россия 1, НТВ и других.
«В общей сложности в 2026-2028 годах Кремль планирует потратить на телепропаганду почти 246 млрд рублей (2,93 млрд долларов)», — подчеркнули в ЦПИ.
Там добавили, что на фоне рекордного дефицита бюджета и экономических проблем, вызванных войной и санкциями, Россия урезает социальные расходы, но продолжает щедро финансировать пропаганду.
«Для Кремля медийная машина — ключевой инструмент удержания контроля. Именно благодаря ей российское общество готово мириться с нищетой, идти на фронт и поддерживать разрушающую саму Россию агрессивную политику Путина», — резюмировали в Центре противодействия дезинформации.
Ранее сообщалось, что Кремль активизировал три риторические линии, направленные на то, чтобы повлиять на принятие решений на Западе в пользу Кремля.
Мы ранее информировали, что Россия запустила в Европе пропагандистскую кампанию «Россия — не мой враг». Наклейки с этим лозунгом появились в Румынии, Франции и Италии.