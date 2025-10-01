Российская пропаганда / © ТСН.ua

В 2026 году Россия существенно увеличит расходы на государственные телеканалы и кремлевских вещателей, несмотря на рекордный дефицит бюджета и экономические проблемы.

По информации ЦПД, в 2026 году расходы российского бюджета на государственные телеканалы составят 106,4 млрд рублей (1,27 млрд долларов). Это на 54% больше, чем планировалось ранее, а также превышает издержки на текущий год.

В Центре отметили, что наибольший рост финансирования ожидает развлекательные и второстепенные федеральные телеканалы.

«Субсидии выросли более чем в два раза», — говорится в сообщении.

Также существенно увеличены бюджеты основных кремлевских вещателей — Первый, Россия 1, НТВ и других.

«В общей сложности в 2026-2028 годах Кремль планирует потратить на телепропаганду почти 246 млрд рублей (2,93 млрд долларов)», — подчеркнули в ЦПИ.

Там добавили, что на фоне рекордного дефицита бюджета и экономических проблем, вызванных войной и санкциями, Россия урезает социальные расходы, но продолжает щедро финансировать пропаганду.

«Для Кремля медийная машина — ключевой инструмент удержания контроля. Именно благодаря ей российское общество готово мириться с нищетой, идти на фронт и поддерживать разрушающую саму Россию агрессивную политику Путина», — резюмировали в Центре противодействия дезинформации.

