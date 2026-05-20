Кремль внезапно поднял десятки тысяч военных и 2 флота: в ISW объяснили, зачем Путину срочные ядерные учения

Ядерные учения России и Беларуси / © ТСН

Реклама

Россия без предупреждения начала масштабные стратегические ядерные учения с привлечением более 64 тыс. военных, авиации и флотов. Аналитики убеждены, что этот внезапный шаг является попыткой рефлексивного контроля над Западом. В частности, Кремль может пытаться ослабить поддержку Украины со стороны европейских партнеров и посеять разногласия между союзниками.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Россия использует внезапные стратегические ядерные учения без предварительного объявления, чтобы демонстрировать силу союзникам Украины и отвлекать внимание от все более заметных проблем на поле боя«, — отметили аналитики.

Реклама

Что известно о ядерных учениях России?

Они напомнили, что накануне Министерство обороны РФ объявило о проведении с 19 по 21 мая масштабных учений по подготовке и применению ядерных сил. К ним привлекли Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, а также отдельные подразделения Ленинградского и Центрального военных округов.

В Минобороны заявили, что в рамках маневров ядерные подразделения будут выполнять пуски баллистических и крылатых ракет на полигонах внутри страны. По официальным данным, в учениях принимают участие более 64 тыс. военных и более 7800 единиц техники. Среди них — более 200 ракетных пусковых установок, более 140 самолетов, 73 боевых корабля и 13 подводных лодок, в том числе восемь стратегических ракетоносцев.

Русская служба BBC со ссылкой на Bulletin of the Atomic Scientists сообщила 19 мая, что к учениям, вероятно, привлекут большинство из около 320 российских пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды.

Кроме того, Минобороны РФ заявило, что учения предусматривают совместные действия России и Беларуси с использованием российского ядерного оружия, размещенного на белорусской территории. Накануне, 18 мая, белорусское оборонное ведомство также сообщило о старте совместных учений по применению ядерного оружия.

Реклама

Внезапные ядерные учения и усиление риторики РФ в отношении НАТО

Особое внимание аналитики обращают на то, что Москва не предупреждала о проведении этих маневров заранее. Более того, они стартовали значительно раньше традиционных ежегодных ядерных учений «Гром», которые Россия проводит осенью, обычно в октябре, с 2022 года.

«Последний раз внезапные ядерные учения российские войска проводили летом 2024 года — тогда они были сосредоточены на нестратегическом (тактическом) ядерном оружии и, вероятно, имели целью повлиять на дискуссии на Западе относительно передачи Украине дальнобойного вооружения», — напомнили в ISW.

Параллельно Кремль продолжает усиливать риторику в отношении НАТО. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 19 мая заявил, что риск прямого столкновения между Россией и Альянсом с «катастрофическими последствиями» растет. Он также обвинил страны НАТО в провоцировании России в ядерной сфере и нагнетании риторики вокруг «российской угрозы».

Рябков добавил, что Москва не может игнорировать развитие ядерного потенциала НАТО, а также заявил об отсутствии условий для серьезного диалога с Западом по контролю над вооружениями.

Реклама

«По мнению аналитиков, Россия проводит неожиданные ядерные учения 19 — 21 мая и параллельно усиливает давние информационные нарративы, пытаясь повлиять на принятие решений в НАТО и скрыть собственные слабые стороны«, — говорится в сообщении ISW.

Россия пытается ослабить поддержку Украины

На фоне этих заявлений российские войска до сих пор не продемонстрировали существенных успехов в рамках весенне-летнего наступления 2026 года. В то же время украинские силы в отдельных районах фронта смогли перехватить тактическую инициативу. Кроме того, российская армия не способна полностью защитить тыловые регионы страны от все более масштабных украинских ударов.

Аналитики также предполагают, что российские власти одновременно используют ядерные угрозы и информационное давление в рамках тактики «рефлексивного контроля». Ее суть заключается во влиянии на противника через риторику и информационные кампании, чтобы побудить его к решениям, выгодным Москве. В частности, Россия может пытаться ослабить поддержку Украины со стороны европейских партнеров и посеять разногласия между союзниками.

К слову, руководитель ЦПД Андрей Коваленко объяснил, что Россия использует совместные с Беларусью ядерные учения как элемент гибридного давления и запугивания Европы, а не как чисто военный инструмент. Кремль традиционно манипулирует ядерной темой, пытаясь выставить свою агрессию как «вынужденную защиту» и превратить себя из агрессора в жертву. Кроме давления на ЕС, эти учения демонстрируют полный контроль Москвы над белорусской армией через лояльных руководителей. Главная цель Кремля — посеять страх в европейских обществах, чтобы снизить поддержку действующих элит и усилить пророссийские силы.

Реклама

Новости партнеров