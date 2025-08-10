В Кремле говорят о «русской» Аляске / © Associated Press

Кремль в своей реакции на анонсированную встречу президента США Дональда Трампа с диктатором Путиным на Аляске активно ссылался на российские пропагандистские нарративы по поводу «исторических прав» РФ на этот полуостров.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Аляска является логическим местом встречи, ведь США и Россия «являются близкими соседями через Берингов пролив» и имеют общие экономические интересы в Арктике и на самом полуострове.

В то же время, ведущий российский переговорщик и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Аляску «рожденной как российская Америка».

Он добавил, что остров «отражает связи между Соединенными Штатами и Россией».

В ISW напомнили, что российские чиновники и государственные СМИ неоднократно утверждали, что США «должны вернуть» Аляску России.

Так, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в 2024 году заявил, что Россия «ждет возвращения Аляски в любой день».

Российские телеведущие и пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева неоднократно повторяли тезис о том, что США должны вернуть полуостров.

«Председатель государственной думы России Вячеслав Володин заявил в июле 2022 года, что Россия будет претендовать на Аляску, если США заморозят российские активы за рубежом», — отмечают авторы.

В ISW также напомнили, что государственное СМИ RT в октябре 2018 призвало требовать возвращения Аляски после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Справка: Продажа Аляски состоялась 30 марта 1867, когда Российская империя передала территорию Соединенным Штатам за 7,2 миллиона долларов — примерно по два цента за акр. Россия решила избавиться от Аляски, считая, что в случае войны с Британией, которая контролировала Канаду, ее будет легко захватить. Территория была слишком удалена, чтобы эффективно ее защищать и управлять, а после Крымской войны стране также нужны деньги. Официальная передача территории состоялась 18 октября 1867 г. в городе Ново-Архангельск (ныне Сетка). Эту дату до сих пор празднуют на Аляске как День Аляски.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска.

Мы ранее информировали, что губернатор Аляски Майк Данливи выразил приветствие по случаю предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Путина.