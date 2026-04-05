Кремль втягивает Беларусь в войну против Украины: началось строительство баз для ударов

Кремль вовлекает Беларусь в войну / © ТСН.ua

Россия пытается усилить атаки ударными беспилотниками в своей войне против Украины. Для этого на территории Беларуси началось строительство баз наземного управления для дронов большой дальности.

Об этом сообщает издание Forbes.

Расположение этих военных объектов на территории Беларуси позволит государству-агрессору значительно сократить время подлета к украинским городам, что усложнит отражение атак средствами ПВО.

Сейчас вражеские беспилотники в основном запускаются с территории РФ, что дает время на подготовку.

Согласно сообщению Reuters, Кремль планирует возвести в Беларуси четыре станции наземного управления для дронов.

Ранее о таких намерениях Кремля предупредил президент Украины Владимир Зеленский предупредил. В своем аккаунте в X он отметил, что Беларусь «становится все больше вовлеченной в войну России», и что европейцы должны быть начеку.

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW) и международной сети iSANS, Россия наращивает свое военное присутствие в Беларуси. Строительство новых баз потребует времени, что позволяет Украине подготовить свою ПВО, однако украинские вооруженные силы уже находятся в состоянии высокой готовности.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по итогам комплексной проверки армии отметил, что его страна должна быть готова к полноценным боевым действиям.