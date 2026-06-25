Кремль выдвинул ультиматум Лукашенко: вступит ли Беларусь в войну против Украины

Владимир Путин и Александр Лукашенко / © ТСН.ua

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Кремль усиливает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, требуя более активно использовать территорию его страны в войне против Украины. В ответ Минск пытается маневрировать, сохраняя остатки суверенитета.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

The Wall Street Journal со ссылкой на российских и европейских чиновников сообщила, что Кремль усиливает давление на Лукашенко, чтобы активнее привлечь Беларусь к военным действиям против Украины. По данным издания, Москва стремится получить разрешение на запуск своих дронов по территории Украины с белорусской земли, а также расширить линию фронта на западе, чтобы заставить Киев перебросить часть своих сил с фронта на белорусско-украинскую границу.

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Осведомленный с ситуацией бывший российский офицер разведки сообщил WSJ, что Кремль угрожает прекращением финансовой поддержки Беларуси, если Минск не выполнит эти требования.

В то же время российские власти продолжают продвигать нарратив о том, что Украина якобы представляет угрозу для Беларуси. Спикер Кремля Дмитрий Песков 24 июня заявил, что Россия всегда будет поддерживать Беларусь и защищать ее от угроз, в том числе и со стороны Украины, поскольку оба государства являются союзниками в сфере безопасности и экономики.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Беларусь фактически положительно отреагировала на его ультиматум, выключив ретрансляторы, свидетельствуют: Лукашенко и дальше пытается избегать полного вовлечения Беларуси в военные планы Кремля.

Минск стремится балансировать между необходимостью сохранять российскую поддержку и желанием удержать остатки ослабленного государственного суверенитета.

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Аналитики отметили, что с 2022 года Лукашенко последовательно избегает предоставления России разрешения использовать вооруженные силы Беларуси для поддержки операций агрессора в Украине или проводить масштабную мобилизацию белорусов в армию РФ.

Также Лукашенко и другие чиновники его государства заметно дистанцируются от кремлевской риторики, которая представляет Украину как непосредственную угрозу для Беларуси.

Согласно выводам ISW, несмотря на усиление давления со стороны Москвы, самопровозглашенный президент продолжает затягивать и отводить в сторону попытки Кремля втянуть Беларусь в войну против Украины, сохраняя относительно нейтральную публичную риторику по отношению к Киеву.

РФ хочет втянуть Беларусь в войну — последние новости

В Беларуси начались масштабные «мобилизационные учения» и массовое уточнение данных военнообязанных, что свидетельствует об усилении давления Кремля с целью втянуть Минск в войну и использовать его ресурсы.

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РФ проводит информационную кампанию, пытаясь представить возможные украинские удары по военным объектам в Беларуси как эскалацию. В частности, обострение возникло из-за требования Украины демонтировать четыре российских ретранслятора в Гомельской и Брестской областях, которые враг использует для наводки дронов на западные регионы Украины. Глава МИД РФ Лавров назвал это попыткой втянуть Беларусь в войну, однако белорусская сторона не поддержала эту воинственную риторику.

По данным ISW и The Wall Street Journal, Москва давит на Лукашенко из-за финансовой зависимости Минска, пытаясь компенсировать собственный дефицит солдат и создать новые точки напряженности. Россия стремится использовать белорусскую территорию для регулярных атак БпЛА, отвлечения украинских резервов и гибридных провокаций против НАТО.

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