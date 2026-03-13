Кремль закручивает гайки перед войной с НАТО: Интернет "гасят" даже для власти - ISW

Кремль усиливает контроль за информпространством, тонущим в критике войны / © Associated Press

Кремль ужесточает контроль над российским информационным пространством и все больше ограничивает доступ россиян к Интернету.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

«С 5 марта российские власти ограничили мобильную связь в Москве. В Госдуме мобильная связь и Интернет не работают два дня подряд. Ужесточаются также сигналы из Кремля о намерении продолжать ограничивать Telegram», — говорится в сообщении экспертов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил проблемы со связью в парламентском здании соображениями государственной безопасности.

«Усиление этой цензурной кампании продолжает свидетельствовать о том, что президент России Владимир Путин может быть не столь уверен в стабильности своего режима, и Кремль, вероятно, продолжит развитие российского физического и социального контроля над российским интернетом, возможно, накануне предстоящего конфликта с НАТО», — считают в ISW.

Ранее сообщалось, что Россия блокирует WhatsApp, западные платформы социальных сетей, СМИ и средства обхода ограничений. Кремль усиливает кампанию, чтобы возобновить контроль над информационным пространством РФ, а во избежание доступа к глобальной сети Интернет.

Также Кремль ввел жесткие ограничения на работу Telegram. Это вызвало возмущение со стороны российских солдат и военных блоггеров, потому что может стать роковым для армии России.