Кремль запретил писать о мобилизации даже провластным пропагандистам: детали

Отмечается, что нельзя даже цитировать что-либо на тему мобилизации, даже если заявление сделал депутат Госдумы РФ или сенатор.

Российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они выходят из Госдумы или Совета Федерации.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на два источника в проправительственных средствах массовой пропаганды.

"Кремль усиливает режим цензуры для подконтрольных властям СМИ на фоне слухов о второй волне мобилизации и решении увеличить численность армии еще на 350 тысяч человек, о которой объявил министр обороны Сергей Шойгу", – говорится в статье.

Отмечается, что такое негласное предписание поступило из администрации президента РФ в канун новогодних праздников.

"До этого мы могли писать и о текущей мобилизации, и о возможных сценариях и прогнозах. Сейчас все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат Госдумы РФ или сенатор", – рассказал источник издания.

Собеседники во фракциях системной оппозиции в российской Госдуме сообщили об отсутствии требований для депутатов не комментировать мобилизацию.

"Возможно такое требование есть к "Единой России". Нам никто ничего такого не запрещал. Наши комментируют, если их спрашивают", — сказал собеседник в КПРФ.

По оценкам директора правозащитной организации "Гражданин. Армия. Право" Сергея Кривенко, предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу об увеличении количества военнослужащих до 1,5 млн человек может привести ко второй волне мобилизации.

"На военной коллегии прозвучали планы Минобороны наступать в Украине. Для этого и готовили мобилизованных. Но к лету понадобится пополнение, Минобороны потребуются новые солдаты. Чтобы подготовить их, как раз и понадобится три-четыре месяца. Итак, новую волну мобилизации могут объявить примерно через месяц – то есть в январе", – рассказал Кривенко.

Напомним, Шойгу предложил довести численность российской армии до 1,5 млн человек, а также поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года. Предельный возраст призывников должен составлять до 30 лет.

Заметим, в середине ноября военный эксперт Олег Жданов сообщил, что в России на январь-февраль планируется вторая волна мобилизации, а где-то на май-июнь – третья. По словам эксперта, к лету РФ хочет собрать 1 млн. 200 тыс. военных.

Именно с возможным оглашением новой волны мобилизации и связанное такое смакование в российских средствах массовой пропаганды отключений света в Украине, считает военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Он пояснил, что "Путину нужен повод сказать, мол, смотрите, у нас стабильная ситуация, а в Украине все плохо, нет света, воды, исправной канализации, Интернет-связи, тепла".

Шойгу заврался: потери РФ на войне "низкие", но мобилизация продолжается

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