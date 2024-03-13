Кремль запретил въезд "враждебно настроенным" политикам из стран Балтии

В Москве заявляют, что список могут расширить.

Россия запретила въезд "враждебно настроенным" в страну 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Среди них министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты.

Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел.

В "черный список" попали премьер-министры Эстонии и Латвии Кая Каллас и Эвика Силиня, министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии Кришьянис Кариньш, Габриелюс Ландсбергис и Маргус Цахкна, бывше президенты Латвии Эгилс Левитс и Вайра Вике-Фрейберга и экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Москва называет основанием для введения ограничений на въезд "активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер против страны, вмешательство во внутренние дела России, преследование русскоязычного населения, варварская кампания массового износа памятников советским воинам-освободителям, переписывание истории и героизация нацизма ".

Вместе с тем в МИД угрожают, мол, "список может быть расширен в любое время".

Как сообщалось, ранее Россия объявила в розыск премьер-министр Эстонии Каю Каллас. Эстонский МИД проинформировал временного поверенного России Ленаар Салимуллина, что такие шаги Кремля не будут иметь желаемого влияния на политику страны. Кроме того, Таллин не изменит свой курс в поддержку Украины.

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