Кремль запустил в России «тихую мобилизацию»: журналист рассказал, как она работает

Мобилизация в РФ / © Getty Images

Реклама

Российские власти создали у себя в стране механизмы для так называемой «тихой мобилизации».

Об этом журналист и главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш рассказал в интервью Radio NV.

По его словам, новая система позволяет властям регулярно пополнять армейские подразделения без массовых мобилизационных кампаний, как это было в 2022 году.

Реклама

«О мобилизации в России, честно говоря, я вижу механизмы, созданные российскими законодателями, властью, для тихой мобилизации. Такой волны, как было в 2022 году, не будет», — сказал он.

Гармаш объяснил, что повестки могут поступать через государственные цифровые сервисы, а отбор происходит точечно без заметного влияния на общество.

«Сейчас просто приходит в Госуслугах повестка человеку, его выдергивают одну из тысячи, и эта тысяча не особо замечает даже этого», — отметил он.

Он добавил, что активно используются агитационные кампании в вузах и разнарядки на предприятиях.

Реклама

По его словам, из больших трудовых коллективов регулярно отбирают небольшое количество людей, что не создает значительного социального напряжения, но обеспечивает пополнение армии.

