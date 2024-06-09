Кремль заставил тысячи мигрантов и иностранных студентов воевать на стороне России – Bloomberg

Россия начала мигрантов и иностранных студентов принудительно отправлять на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

В РФ чиновники все чаще угрожают иностранным студентам и мигрантам не продлевать визу, если они не согласятся присоединиться к российской армии.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что некоторые находившиеся в России с рабочими визами африканцы были задержаны и вынуждены выбирать между депортацией и участием в боевых действиях.

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Один из европейских чиновников рассказал, что некоторым из них удалось подкупить чиновников, чтобы они остались в стране и избежали военной службы.

"Другой европейский чиновник подчеркнул, что мигрантов и иностранных студентов начали принудительно отправлять на войну с начала полномасштабного вторжения. При этом такие подразделения отмечают особо высокие потери, поскольку все чаще разворачиваются в рискованных наступательных маневрах для защиты более обученных подразделений", — говорится в сообщении.

Добавим, что использование африканских наемников позволяет России избежать недовольства собственного общества.

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