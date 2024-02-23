Кремль затягивает гайки – британская разведка об усилении цензуры в России

Кремль подавляет свободу слова внутри России. Разведка Британии констатирует ужесточение цензуры в РФ в последнее время.

Британская разведка сообщает, что российское руководство продолжает усиливать цензуру внутри страны по отношению к обычным гражданам и СМИ.

Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны Британии от 23 февраля.

Разведка Британии напоминает, что 14 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, которым сделали возможным наказание в виде конфискации имущества за "распространение ложной информации" о российской армии.

Перед тем в Госдуме РФ внесли проект, расширяющий основания для объявления "нежелательной организацией", вероятно, направленный на дальнейшее ограничение деятельности русскоязычных служб западных медиа, как "Радио Свобода", DW и BBC.

"Эти шаги являются частью более широкой тенденции со стороны властей РФ по контролю за внутренним информационным полем, чтобы ограничить критику и выражение несогласия. Хотя такая тенденция наблюдалась уже много лет, процессы значительно усилились после начала полномасштабной войны России против Украины", – отмечает разведка.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что в РФ путинский режим усиливает цензуру на фоне предстоящих президентских выборов. В частности, в середине октября Министерство образования и науки России приказало университетам избегать открытого обсуждения каких-либо "негативных политических, экономических и социальных тенденций" в РФ.

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