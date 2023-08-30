Кремль заявил, что никого не допустит к расследованию гибели Пригожина

В России предполагают, что самолет Евгения Пригожина могли сбить умышленно. В то же время власти РФ отказываются допускать какие-либо международные организации к расследованию катастрофы.

В Кремле заявили, что следователи рассматривают возможность того, что самолет, в котором погиб Евгений Пригожин, был сбит намеренно. Это стало первым подтверждением того, что предводителя наемников могли убить.

Об этом пишет Reuters.

"Очевидно, что рассматриваются разные версии, в частности версия — вы понимаете, о чем мы говорим — скажем, умышленное злодеяние", — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, спикер Путина фактически заявил, что Россия не допустит Международные организации гражданской авиации к расследованию катастрофы. В Кремле это списывают на то, что, мол, обстоятельства катастрофы "были другими". В то же время, следователи в РФ еще не сделали официальных выводов о том, что именно произошло.

"Во-первых, ведется следствие, этим занимается Следственный комитет. Ни о каком международном аспекте в этом случае речь не может идти", — сказал Песков.

Сейчас известно, что Россия сообщила орган расследования авиации Бразилии, что она "пока" не будет расследовать катастрофу бразильского самолета Embraer (EMBR3.SA), на котором летел Пригожин, хотя международные правила этого требуют.

Предположение некоторых западных политиков и комментаторов, которые считают, что именно Путин приказал убить Пригожина из мести, Кремль также отверг и назвал это "абсолютной ложью".

Напомним, Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище рядом с его отцом. Прощание с главарем "вагнеровцев" происходило в "закрытом формате".

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