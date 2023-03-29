Кремль заявил, что Швеция после вступления в НАТО станет "законной целью" для РФ: реакция Стокгольма

Россия пригрозила Швеции военной агрессией в случае вступления в НАТО.

Кремль пригрозил, что Швеция станет "легитимной целью" для России в случае вступления в НАТО. Шведские власти в ответ вызвали "на ковер" посла РФ Виктора Татаринцева.

Об этом сообщает Sky News.

Российский посол заявил на веб-сайте посольства, что присоединение к НАТО сделало страны Северной Европы "законной мишенью для российских ответных мер, в том числе военного характера".

"Министерство иностранных дел Швеции вызывает российского посла, чтобы объяснить эту очевидную попытку вмешательства", — заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

Он добавил, что только Швеция определяет свою политику безопасности.

Напомним, что Швеция и Финляндия в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО. Их заявки на вступление в Альянс не ратифицировали Турция и Венгрия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Со временем соответствующее решение приняла и Венгрия.

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