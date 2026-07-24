Кремль ждет предложений от США, но обещает воевать "до конца": новое заявление Пескова

Дмитрий Песков / © Associated Press

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает новых предложений от США по урегулированию развязанной Россией войны против Украины, однако в то же время дал понять, что Москва не намерена прекращать боевые действия.

Такое заявление он сделал в пятницу, 24 июля, в комментарии кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Используя российскую пропагандистскую риторику о так называемой «специальной военной операции», Песков фактически подтвердил намерение Кремля и в дальнейшем вести агрессивную войну против Украины.

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«Мы продолжаем нашу "специальную военную операцию", то есть продолжаем достигать наших целей военными средствами. Да, это нежелательный путь, но при отсутствии мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем», — заявил Песков.

При этом представитель Кремля утверждал, что администрация президента США Дональда Трампа якобы стремится найти компромиссное решение, но также повторил ложные российские утверждения о том, что Украина якобы отказалась от предложенного варианта мирного урегулирования, а европейские партнеры будто бы «подстрекают» Киев к продолжению войны.

«Американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами», — заявил Песков, повторив один из ключевых пропагандистских нарративов Кремля.

Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что Россия готова рассматривать новые дипломатические инициативы только при условии, что они будут соответствовать интересам Москвы, одновременно раскритиковав продолжение военной помощи Украине со стороны США.

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Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мирного соглашения о прекращении войны нужны «новые идеи» и «новые предложения», которые могли бы быть приемлемыми для обеих сторон, поскольку предыдущие подходы к переговорам зашли в тупик.

Напомним, 23 июля Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, после чего заявил о готовности Вашингтона помочь положить конец войне в Украине.

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