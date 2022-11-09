Кремлевская элита в панике из-за призывов Пригожина к "немедленным сталинским репрессиям" — Bloomberg

Представители так называемой "элиты" РФ напуганы вероятностью репрессий, но этот страх пока не перерос в желание реально противостоять Путину.

Российские "элиты" все более обеспокоены тем, что игроки, которых они когда-то считали забытыми, например Евгений Пригожин, известный своей компанией наемников Вагнера и вербовкой заключенных для войны в Украине, подталкивают Путина еще больше усилить его военные усилия против Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Публичные призывы Пригожина к "немедленным сталинским репрессиям" против бизнес-магнатов, не слишком поддерживающих войну в Украине, заставили некоторых российских олигархов начать волноваться за собственную безопасность и безопасность своих семей. Открытые нападения Пригожина на высших военных командующих, некоторые из которых впоследствии были устранены, усилили беспокойство по поводу нежелания или неспособности Кремля защищать "своих".

Теперь, когда кремлевские чиновники называют вторжение в Украину "народной войной", подражая риторике Иосифа Сталина времен Второй мировой войны, некоторые источники в Кремле даже говорят, что опасаются чисток и арестов, как во времена правления советского диктатора.

Анонимный российский чиновник сравнил текущую ситуацию в РФ с военной диктатурой, но без военного переворота, обычно предшествующего ей. В Кремле говорят, что главной эмоцией сейчас является страх и опасения мести.

Однако, по словам анонимных источников издания, такая тревога пока не переросла во что-то похожее на внутреннее сопротивление эскалации Путина. Российское руководство продолжает поддерживать войну и называют это "экзистенциальной борьбой за будущее России". Несмотря на все, в Кремле не видят иного выхода, кроме как продолжать усиливать давление до тех пор, пока Украина и ее союзники в США и Европе не отступят.

В то же время, почти девять месяцев боевых действий подкрепили мнение многих представителей российской элиты о том, что вторжение РФ в Украину было катастрофической ошибкой, обрекающей страну на изоляцию и слабость. В российском правительстве находятся смельчаки, тихо выступающие против войны, но они не слишком смелые, чтобы заявить об этом публично.

Между тем, сам Путин сейчас все более изолирован. Его окружает небольшая группа сторонников жесткой линии, а сам российский диктатор становится все более "невосприимчивым к критическим мыслям".

Отметим, близкое окружение президента России Владимира Путина оказывает серьезное влияние на него в принятии решений, касающихся войны в Украине. Среди людей, убедивших российского лидера начать полномасштабное вторжение 24 февраля, СМИ называют, в частности, секретаря Совбеза Николая Патрушева и олигарха Юрия Ковальчука. Кто они – в материале ТСН.ua.

Напомним, в Пентагоне убеждены, что Россия выйдет из войны слабее, чем была до 24 февраля. По словам Колина Кала, заместителя министра обороны Пентагона по вопросам политики, РФ уже потеряла половину своих основных боевых танков и использовала большую часть своего высокоточного оружия в войне, ставшей "большим стратегическим провалом" для Кремля.

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