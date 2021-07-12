Кремлевская "методичка": Путин написал циничную пропагандистскую историю Украины

На сайте Кремля появилась статья президента России с выдумками о "историческом единстве россиян и украинцев".

В понедельник, 12 июля, президент России Владимир Путин в продолжение своего тезиса, высказанного во время недавней "Прямой линии" о том, что "русские и украинцы — один народ", опубликовал на сайте Кремля статью на украинском и русском языках, в которой содержатся ключевые утверждение из "методичек" российской пропаганды.

В этой публикации российский лидер ссылается на якобы общую историю двух "братских народов", лишь вскользь упомянув о притеснениях украинского языка в Российской империи и вполне обойдя вниманием Голодомор и сталинские репрессии, которые привели к смерти миллионов украинцев в Советском Союзе.

По старой советской традиции, Путин называет русских, украинцев и белорусов "наследниками Древней Руси" и повторяет миф об общем "древнерусском языке", которым якобы пользовались "славянские и другие племена" на территории от Новгорода до Киева.

Вспоминая времена после монгольского нашествия, Путин утверждает, что "Северо-Восточная Русь попала в ордынскую зависимость, но сохранила ограниченный суверенитет", видимо, имея в виду ярлыки на правление, которые получали подчиненные Золотой Орде сначала тверские, а затем московские князья. О коронации Даниила Галицкого, который был признан европейскими монархами, Путин не вспоминает.

Российский президент в своем псведоисторическом опусе называет Москву "центром воссоединения, который продолжил традицию древнерусской государственности", обращая внимание лишь на то, что в Великом княжестве Литовском после Люблинской унии с Польским королевством "проводилось ополячивание и латинизация, православие вытеснялось". О том, что языком делопроизводства в Литовском княжестве был староукраинский язык, Путин, конечно, промолчал.

Национально-освободительную войну под предводительством Богдана Хмельницкого Путин ограничивает лишь стремлением "русских православных людей" освободиться от религиозных притеснений. О том, что позже следствием объединения с Московским царством после Переяславского соглашения стало полное уничтожение украинского казачества автор этого "исторического" экскурса в отношения двух народов не вспоминает.

Давних жителей России Путин без лишней скромности называет "основной частью русского православного народа" и утверждает, что территория Украины имела тогда почти официальное название "Малая Русь", то есть Малороссия. Относительно названия Украины, то в ней автор этого опуса цинично видит только "древнерусское слово окраина".

Противодействие российской оккупации, в которую превратилось объединения с Россией, во времена гетмана Ивана Мазепы Путин называет "мятежом", который "поддержала небольшая часть казаков". "Люди разных сословий считали себя русскими и православными", — убеждает в статье Путин, забывая, что и после Мазепы, во времена Пилипа Орлика, автора первой украинской конституции, продолжалось сопротивление российскому господству на территории Украины, которое закончилось, к сожалению, периодом Руины .

Положение украинцев в Российской империи Путин изображает, как некую идиллию, хотя украинцами при этом их не называет. "Малоросы во многом и творили большую общую страну, ее государственность, культуру, науку", — цинично утверждает он.

Относительно украинского языка, то его возникновения Путин объясняет "региональными особенностями", он с имперским удовольствием вспоминает о прозаических произведениях Шевченко, которые тот писал по-русски. Произведения Гоголя российский президент тоже считает общим наследием России и Украины.

Мимоходом Путин вспомнил о Валуевском циркуляре 1863 г. и Эмском акте 1872 года, которые поставили крест на книгоиздании на украинском языке, однако оправдывает их "историческим контекстом" — противодействием стремлению польских лидеров использовать "украинский вопрос" в собственных целях.

Из дальнейшего псевдоисторического повествования российского президента следует, что все попытки украинцев жить в собственном государстве с собственным языком было только интригами западных соперников России. При этом он специально подчеркивает, что во время Первой мировой войны, когда в Австро-Венгрии было сформирован Легион украинских сечевых стрельцов, "галичан, заподозренных в симпатиях к православию и к России, подвергали жестоким репрессиям, бросали в концентрационные лагеря Талергоф и Терезин" .

О Голодоморе, который истребил миллионы украинский на территории СССР, о погибших в застенках НКВД и вывезенных в Сибирь украинцах — в статье нет ни слова.

Путин не обошел вниманием то, что в составе территории современной Украины находятся земли, которые были присоединены в ее состав в советский период, угрожающе намекая, что эти территориальные приобретения — "это предмет для обсуждения". Именно этим пассажем российский президент в очередной раз продемонстрировал имперскую сущность кремлевской власти, которая под своим лицемерным "братством" скрывает хищнические намерения.

Напомним, что России отныне запретили сравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне. Скандальный закон подписал президент России Владимир Путин.

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