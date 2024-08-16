Москву всколыхнуло смелое вторжение Украины в Россию, застигшее многих людей врасплох, включая некоторых из самых известных пропагандистов Кремля.

Об этом пишет Yahoo.

Во время понедельничного эфира "Места встречи" на канале НТВ Андрей Федоров, бывший заместитель министра иностранных дел России, не был жадным слова, отрицая даже обманчивое название сюжета. Он отметил: "Пока мы будем жить с заголовками вроде "Агония режима", мы будем проигрывать, потому что с нашей стороны идет постоянная ложь: о слабости украинской армии и обо всем, чего ей не хватает... Украина имеет возле Белгородской области примерно 20 тысяч человек, которые могут участвовать".

Ведущий Андрей Норкин ответил: " Самое отвратительное, что мы переоцениваем свои силы и недооцениваем врага. Я считаю, что это очень важно, потому что люди, конечно, спрашивают: "Как это могло произойти?".

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Федоров отметил, что Главное разведывательное управление Украины якобы назвало Курскую операцию "Потопление Курска".

Ссылаясь на неназванные источники, Федоров утверждал, что Украина готовила вторжение в Курскую область около двух с половиной месяцев и многое продумывала. Он утверждал, что захват жизненно важного для России газового хаба Суджа в Курской области был направлен на то, чтобы вынудить российские вооруженные силы уничтожить его.

В то же время политический редактор Максим Юсин призвал россиян отказаться от иллюзий и вернуться к реальности. Он спросил: "Что нам делать, чтобы успокоиться? Мы должны попробовать циничный, менее эмоциональный подход, даже если это безумно затруднительно. Мы должны посмотреть на карту России и сравнить эти утраченные территории с огромными размерами России".

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Юсин утверждал, что россиянам следует готовиться к худшему результату, эвакуировав все свои приграничные регионы и предполагая, что украинцы закрепятся там на следующие месяцы. Он добавил: "Мы должны быть готовы к тому сценарию, что нам, возможно, придется пожертвовать этими территориями — по воле Бога, без людей — в течение определенного периода времени. Украинцы могут там закрепиться, возможно, на полгода или около того".

Владимир Рогов, назначенный Россией чиновник в части временно контролируемой Москвой части южной Запорожской области, пренебрег этой рекомендацией. Совершенно пренебрегая их настоящей национальностью, он называл украинцев "югорусским народом", сотни лет находящегося в состоянии войны и которого надо учить искать мира.

Добавим, что украинская армия захватывает новые территории на Курщине.

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