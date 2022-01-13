Кремлевские провокации: что в США говорят о размещении войск России на Кубе и что знают о нападении РФ на Украину

Кремлевские провокации: что в США говорят о размещении войск России на Кубе и что знают о нападении РФ на Украину

Советник президента США заявил, что Москва может осуществить провокацию, чтобы придумать повод для вторжения в Украину.

Соединенные Штаты готовы к решительному ответу, если Россия все же решится разместить свои военные базы на Кубе и Венесуэле.

Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы будем реагировать решительно", — заверил Салливан.

По его словам, тема российского военного присутствия в Карибском бассейне и Южной Америке на переговорах в Женеве 10 января не обсуждалась.

Угроза вторжения РФ существует

По словам Салливана, угроза полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины до сих пор остается высокой.

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Советник Байдена отметил, что разведка США пока не утверждает, что россияне действительно решили выбрать военный курс действий по отношению к Украине. Он выразил надежду решить проблему дипломатическим путем.

Но Салливан предупредил Кремль, что в случае полномасштабного вторжения в Украину США усилят страны восточного фланга НАТО.

Советник президента США заявил, что Москва может осуществить провокацию, чтобы придумать повод для вторжения в Украину.

Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.

После встречи первая замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия не дала гарантий не вторгаться в Украину. Также она предупредила Россию о новых санкциях из — за агрессии против Украины.

12 января в Брюсселе на фоне наращивания Кремлем войск на границе с Украиной состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

Сегодня, 13 января в Вене созвали заседание Постоянного совета ОБСЕ по вопросам безопасности в Европе, в частности требованиям Кремля о "гарантиях безопасности" и стягивании войск РФ к границам Украины.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на заседании сказал, что риск войны в Европе наибольший за 30 лет.

В свою очередь РФ пригрозила развертываниям российской военной инфраструктуры на Кубе или Венесуэле, если США "не будут прекращать давление".