Кремлевские провокации: что в США говорят о размещении войск России на Кубе и что знают о нападении РФ на Украину

Советник президента США заявил, что Москва может осуществить провокацию, чтобы придумать повод для вторжения в Украину.
Соединенные Штаты готовы к решительному ответу, если Россия все же решится разместить свои военные базы на Кубе и Венесуэле.
Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы будем реагировать решительно", — заверил Салливан.
По его словам, тема российского военного присутствия в Карибском бассейне и Южной Америке на переговорах в Женеве 10 января не обсуждалась.
Угроза вторжения РФ существует
По словам Салливана, угроза полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины до сих пор остается высокой.
Советник Байдена отметил, что разведка США пока не утверждает, что россияне действительно решили выбрать военный курс действий по отношению к Украине. Он выразил надежду решить проблему дипломатическим путем.
Но Салливан предупредил Кремль, что в случае полномасштабного вторжения в Украину США усилят страны восточного фланга НАТО.
Советник президента США заявил, что Москва может осуществить провокацию, чтобы придумать повод для вторжения в Украину.
Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.
После встречи первая замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия не дала гарантий не вторгаться в Украину. Также она предупредила Россию о новых санкциях из — за агрессии против Украины.
12 января в Брюсселе на фоне наращивания Кремлем войск на границе с Украиной состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.
Сегодня, 13 января в Вене созвали заседание Постоянного совета ОБСЕ по вопросам безопасности в Европе, в частности требованиям Кремля о "гарантиях безопасности" и стягивании войск РФ к границам Украины.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на заседании сказал, что риск войны в Европе наибольший за 30 лет.
В свою очередь РФ пригрозила развертываниям российской военной инфраструктуры на Кубе или Венесуэле, если США "не будут прекращать давление".