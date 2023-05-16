Кремлевский миф рассыпается: все меньше россиян считают украинцев "братским народом"

По последнему соцопросу, в России значительно уменьшилось количество тех, кто считал украинцев и россиян одним народом.



Об этом сказал доктор социологических наук, руководитель аналитического центра "Институт конфликтологии и анализа России" Александр Шульга во время круглого стола в Military Media Center, опираясь на результаты "Мониторинга российского общества "Зеркало России".

По его словам, в декабре 2022 62% россиян считали украинцев и россиян одним народом, а в апреле 2023 эта цифра уменьшилась до 39%. Интересно, что за время проведения так называемой "СВО", во время которой гибнут российские мужчины, отношение к украинцам в России не изменилось и держится на уровне 65%.



"Факта агрессии по отношению к Украине в сознании россиян не существует, потому что нет суверенного государства, на которое, по мнению российского общества, они бы нападали. Граждане России считают, что во время так называемой "СВО" их военные либо спасают украинцев, либо воюют с нацистами, которых нужно уничтожить или ассимилировать", — объяснил Шульга.

Как сообщалось ранее, согласно соцопросу "Левада-центр", проведенному 20 -26 апреля, почти треть россиян хотят, чтобы Путин нанес ядерный удар по Украине.

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