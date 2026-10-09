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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Кремлевский пропагандист попал в немилость на Балканах: основателя "Рыбаря" задержали на курорте

В Черногории задержали пятерых граждан России, причастных к медиапроекту, который поддерживает войну против Украины.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Черногория

Черногория / © pixabay.com

Власти Черногории приняли решение депортировать основателя российского провоенного медиапроекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, его жену и троих сотрудников проекта после задержания 9 октября в курортном городе Рисан на побережье Адриатического моря. Причиной назвали соображения национальной безопасности.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на черногорские СМИ.

Всего были задержаны пятеро граждан России: Михаил и Валерия Звинчук, Сергей Белоус, Павел Лекаторчук и Кира Дорошенко. Операция была проведена сотрудниками Управления полиции Черногории совместно с Агентством национальной безопасности при поддержке международных партнеров.

«Сегодня сотрудники Управления полиции совместно с Агентством национальной безопасности и при поддержке международных партнеров провели целенаправленную и скоординированную операцию, направленную на предотвращение, выявление и пресечение противоправной деятельности на территории Черногории», — заявили в полиции.

По информации черногорских СМИ, россиян должны выдворить из страны без ареста. Официальных комментариев от Звинчука и представителей «Рыбаря» на данный момент не поступало.

Проект «Рыбарь» известен распространением российских военных сводок и провоенной пропаганды. В Европейском Союзе его связывают с гибридными операциями, дезинформацией и распространением российской государственной пропаганды. Сам Звинчук находится под санкциями ЕС.

По сообщениям боснийских СМИ, 2 октября Звинчук прилетел в Боснию и Герцеговину из Германии, а затем отправился в Черногорию. При этом официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Напомним, что администратор российского милитаристского Z-канала «Воевода вещает», пропагандист, военный летчик и сторонник войны с Украиной Дмитрий «Старый» Сердинов погиб во время боевого вылета в одной из африканских стран.

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