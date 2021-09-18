Кремлевский властелин времени: онлайн-голосования Путина на выборах назвали ложью из-за стрелок часов

Дата голосования и дата на часах не совпадают на несколько дней.
Президент России и его окружение попались на очередной лжи. Путин, который принимал участие в онлайн голосовании на выборах, на самом деле не голосовал в тот день, уверены пользователи Сети, а представленное видео — фейк.
Об этом сообщают в соцсетях.
"И здесь в Кремле наврали: на часах Путина," который голосует онлайн утром 17 сентября", 10 число и время 15:24. Да и мобильным он не пользуется (по его словам), а без пароля, который туда приходит, невозможно открыть бюллетень для голосования. Ложь буквально на каждом шагу", — написал Рустам Агадамов.
И здесь в Кремле наврали: на часах в Путина, який "голосует онлайн утром 17 сентября", 10 число и время 15:24. Да и мобильным Он не пользуется (по его словам), а без пароля, який туда приходит, невозможно открыть бюллетень для голосования. Враньё буквально на каждом шагу. pic.twitter.com/x3AYJeAY0w— Рустем Адагамов (@adagamov) September 17, 2021
Как сообщает TJ journal, по словам пресс-секретаря "Кремлевского властелина времени" Путина Дмитрия Пескова, президент взял телефон у помощника.
В соцсетях задались вопросами, как Путин проголосовал дистанционно без телефона, на которые приходит подтверждение, и почему на его часах было 10 сентября.— TJ (@tjournal) September 17, 2021
По словам Пескова, Путин взял телефон в помощника. А «Дождь» выяснил, что часы отстают на 7 дней https://t.co/bAnPrSUCIF pic.twitter.com/hhQnsnm0VN
Пользователи в Твиттере обсудили увиденное:
- Путин смог остановить время, а тут про часы какие-то из вплоть десятый числом. И кстати, если уж на то пошло, это не число, а скорее века.
- Да, но Путин не пользуется мобильным телефоном? Вопрос: а куда ему пришла СМСка от госуслуг для подтверждения входа? Без СМСки проголосовать за ДЕГ нельзя ...
- И кожа у него какая-то молодая ..
- Вот глазастые...
Часы — это ладно. А вы попробуйте пройти по ссылке на путинский компьютере: https://t.co/dfhlVCuind— Андрей Мальгин (@andrey_malgin) September 17, 2021
А это исходный ролик: https://t.co/yvK0G0754F pic.twitter.com/NX1a9wI3wG
Напомним, почему Путину так важно это голосование и при чем здесь поиск преемника.