Кремлевский властелин времени: онлайн-голосования Путина на выборах назвали ложью из-за стрелок часов

Дата голосования и дата на часах не совпадают на несколько дней.

Президент России и его окружение попались на очередной лжи. Путин, который принимал участие в онлайн голосовании на выборах, на самом деле не голосовал в тот день, уверены пользователи Сети, а представленное видео — фейк.

Также читайте Украина протестует и осуждает выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе — заявление

Об этом сообщают в соцсетях.

"И здесь в Кремле наврали: на часах Путина," который голосует онлайн утром 17 сентября", 10 число и время 15:24. Да и мобильным он не пользуется (по его словам), а без пароля, который туда приходит, невозможно открыть бюллетень для голосования. Ложь буквально на каждом шагу", — написал Рустам Агадамов.

И здесь в Кремле наврали: на часах в Путина, який "голосует онлайн утром 17 сентября", 10 число и время 15:24. Да и мобильным Он не пользуется (по его словам), а без пароля, який туда приходит, невозможно открыть бюллетень для голосования. Враньё буквально на каждом шагу. pic.twitter.com/x3AYJeAY0w — Рустем Адагамов (@adagamov) September 17, 2021

Как сообщает TJ journal, по словам пресс-секретаря "Кремлевского властелина времени" Путина Дмитрия Пескова, президент взял телефон у помощника.

В соцсетях задались вопросами, как Путин проголосовал дистанционно без телефона, на которые приходит подтверждение, и почему на его часах было 10 сентября.



По словам Пескова, Путин взял телефон в помощника. А «Дождь» выяснил, что часы отстают на 7 дней https://t.co/bAnPrSUCIF pic.twitter.com/hhQnsnm0VN — TJ (@tjournal) September 17, 2021

Пользователи в Твиттере обсудили увиденное:

Путин смог остановить время, а тут про часы какие-то из вплоть десятый числом. И кстати, если уж на то пошло, это не число, а скорее века.

Да, но Путин не пользуется мобильным телефоном? Вопрос: а куда ему пришла СМСка от госуслуг для подтверждения входа? Без СМСки проголосовать за ДЕГ нельзя ...

И кожа у него какая-то молодая ..

Вот глазастые...

Часы — это ладно. А вы попробуйте пройти по ссылке на путинский компьютере: https://t.co/dfhlVCuind

А это исходный ролик: https://t.co/yvK0G0754F pic.twitter.com/NX1a9wI3wG — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) September 17, 2021

Напомним, почему Путину так важно это голосование и при чем здесь поиск преемника.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку