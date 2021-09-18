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Кремлевский властелин времени: онлайн-голосования Путина на выборах назвали ложью из-за стрелок часов

Кремлевский властелин времени: онлайн-голосования Путина на выборах назвали ложью из-за стрелок часов

Кремлевский властелин времени: онлайн-голосования Путина на выборах назвали ложью из-за стрелок часов

Дата голосования и дата на часах не совпадают на несколько дней.

Президент России и его окружение попались на очередной лжи. Путин, который принимал участие в онлайн голосовании на выборах, на самом деле не голосовал в тот день, уверены пользователи Сети, а представленное видео — фейк.

Об этом сообщают в соцсетях.

"И здесь в Кремле наврали: на часах Путина," который голосует онлайн утром 17 сентября", 10 число и время 15:24. Да и мобильным он не пользуется (по его словам), а без пароля, который туда приходит, невозможно открыть бюллетень для голосования. Ложь буквально на каждом шагу", — написал Рустам Агадамов.

Как сообщает TJ journal, по словам пресс-секретаря "Кремлевского властелина времени" Путина Дмитрия Пескова, президент взял телефон у помощника.

Пользователи в Твиттере обсудили увиденное:

  • Путин смог остановить время, а тут про часы какие-то из вплоть десятый числом. И кстати, если уж на то пошло, это не число, а скорее века.
  • Да, но Путин не пользуется мобильным телефоном? Вопрос: а куда ему пришла СМСка от госуслуг для подтверждения входа? Без СМСки проголосовать за ДЕГ нельзя ...
  • И кожа у него какая-то молодая ..
  • Вот глазастые...
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Напомним, почему Путину так важно это голосование и при чем здесь поиск преемника.

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