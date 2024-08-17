Кремлевское кумовство: Путин продвигает свою родственницу по карьерной лестнице в Минобороны

Следующего повышения Цивилева ждала всего два месяца.

Так называемый президент России Владимир Путин в очередной раз повысил в должности свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву. Теперь родственница диктатора будет исполнять обязанности статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ.

Об этом сообщило российское издание "Аргументы и факты" со ссылкой на публикацию соответствующего указа на правительственном портале.

На предыдущей должности – заместителя министра обороны – Цивилева "ожидала повышения" всего два месяца.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем – заместителем министра обороны Российской Федерации, уволив ее с должности", – говорится в тексте указа.

На прежней должности Цивилева возглавляла направление социального и жилищного обеспечения российских военных. Теперь она будет отвечать за связи с Федеральным собранием и другими государственными органами и общественными организациями.

Напомним, Цивилева известна не только как родственница Путина. Она также является супругой недавно назначенного министра энергетики Сергея Цивилева и главой инициированного Кремлем фонда "Защитники Отечества".

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