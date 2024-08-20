Кремлю грозит политический кризис из-за присутствия срочников на Курщине – ISW

Грубые призывы Алаудинова к родственникам срочников прекратить жаловаться, а к самим призывникам – участвовать в боевых действиях потенциально угрожают стабильности режима Путина.

Продолжительное присутствие российских срочников в приграничных районах РФ во время украинского вторжения грозит Кремлю политическим кризисом в связи с потерями среди этих призывников.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль продемонстрировал большую обеспокоенность общественной реакцией по вопросам военных-срочников, а президент России Владимир Путин ранее принял меры, чтобы успокоить жалобы родственников призывников.

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"Длительное присутствие российских срочников в приграничных районах во время украинского вторжения грозит Кремлю потенциальным политическим кризисом по поводу потерь среди российских призывников", — считают в ISW.

Там также указали, что командир отряда спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов выдавал себя за спикера российской обороны в Курской области, и информагентство ТАСС неоднократно усиливало его заявления после украинского вторжения. По мнению аналитиков, грубые призывы Алаудинова к родственникам срочников прекратить жаловаться, к срочникам – участвовать в боевых действиях в приграничной зоне, а к гражданам России – воспринимать потери среди срочников и других военнослужащих могут обострить напряжение в российском обществе и потенциально угрожают стабильности режиму Путина.

В то же время лидер Чечни Рамзан Кадыров сделал лишь ограниченные публичные заявления по поводу украинского наступления на Курщине, несмотря на заметную роль Алаудинова и спецназа "Ахмат" в российском ответе на вторжение.

Напомним, накануне издание Financial Times сообщило, что Россия до сих пор не собрала достаточно сил, чтобы противостоять вторжению на Курщину. Вместо этого военное командование РФ стягивает в область неопытных срочников со всей страны, люди напуганы.

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