Президент США Дональд Трамп на фоне Конгресса

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Демократическая партия США одерживает сенсационную победу на промежуточных выборах в Конгресс, обеспечив себе большинство в Сенате и опережая республиканцев в Палате представителей. Исторические результаты в традиционных «крепостях» республиканцев, таких как Техас, свидетельствуют о глобальном сдвиге в политических настроениях американцев. Это может стать серьезным политическим испытанием для администрации президента Дональда Трампа.

Все о результатах выборов в Конгресс США в 2026 году читайте на ТСН.ua.

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Выборы в Сенат США 2026 — побеждают демократы

Демократическая партия США усилила свои позиции в Сенате после сенсационной победы в Айове. По последним данным CNN, демократы сейчас получают контроль над 53 местами в Сенате, тогда как у республиканцев — 42. Это стало очередным успехом демократов в штатах, традиционно считавшихся оплотами Республиканской партии, в частности в Канзасе, Техасе и Южной Каролине.

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Наиболее неожиданным результатом стала победа демократов в Техасе. Там 37-летний бывший учитель Джеймс Таларико одержал уверенную победу над генеральным прокурором штата Кеном Пакстоном — известным консерватором и поклонником Трампа.

В Южной Каролине демократка Энни Эндрюс победила действующую представительницу Республиканской партии Дарлин Грэм. Ранее ее как преемницу покойного брата, сенатора Линдси Грэма, лично поддержал президент США.

В Огайо демократ Шеррод Браун вернул себе место в Сенате, которое два года назад перешло к нынешнему вице-президенту США Джей Ди Венсу.

Результаты голосования указывают на заметное изменение политических настроений американских избирателей и серьезное ослабление позиций республиканцев в ряде традиционно республиканских штатов.

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Выборы в США в Палату представителей — лидируют демократы

В ходе промежуточных выборов 3 ноября американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей США. На утро 4 ноября Демократическая партия лидирует на выборах в нижнюю палату Конгресса по количеству полученных мандатов. По данным CNN, демократы уже получили 224 места. Для контроля над Палатой представителей им достаточно было получить 218 мандатов. У Республиканцев сейчас есть 128 мест. Подсчет голосов продолжается.

Предварительные результаты выборов в Конгресс США

Одним из округов, где республиканцы потеряли мандат в пользу демократов, стал пятый округ Индианы. Аналитическая служба Decision Desk HQ объявила победителем демократа Джей Ди Форда после подсчета более 95% голосов. А республиканка Виктория Спартц, у которой украинское происхождение, не смогла переизбраться в Палату представителей США. Спартц была членом Палаты представителей с 2021 года.

Еще одним республиканцем, который не смог переизбраться в Палату представителей, стал Брайан Фицпатрик, известный своей поддержкой Украины. Согласно прогнозу CBS News, Фицпатрик проигрывает выборы в 1-м избирательном округе Пенсильвании. Он уступил демократу Бобу Гарви.

Отметим, что Фицпатрик был среди республиканцев, которые в мае добились голосования по оказанию помощи Украине и введению санкций против России. Кроме того, он выступал за проведение расследования в отношении миллиардера Илона Маска из-за ограничения работы Starlink в Украине.

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Реакция Трампа на результаты выборов в Конгресс

На фоне успехов демократов Трамп заявил, что республиканцы могли бы одержать разгромную победу на промежуточных выборах в Конгресс, если бы его имя было указано в бюллетенях.

«Меня не было в бюллетене, а если бы был, мы победили бы с разгромным счетом!» — высказался президент США.

Подобное объяснение ранее озвучил представитель Белого дома в комментарии CNN. По его словам, поклонники Трампа активнее приходят голосовать именно тогда, когда президент лично фигурирует в бюллетене.

Как пишет The New York Times, Трамп также заявил, что признает результаты выборов и будет сотрудничать с демократами, которые могут установить контроль над обеими палатами Конгресса.

В то же время, представители администрации президента США демонстрируют жесткую позицию. Один из чиновников Белого дома в комментарии Bloomberg заявил, что сторонники демократов могут пожалеть о своем выборе после того, как завершится конфликт с Ираном и цены на топливо стремительно снизятся.

«Независимо от того, как завершится сегодняшний день, решительность президента Трампа остановить радикальных левых укрепится. Пристегнитесь», — добавил он.

В эфире Fox News Трамп также признал, что рассчитывал на лучший результат республиканцев на промежуточных выборах. По словам президента США, несмотря на многочисленные митинги и поддержку со стороны избирателей, части кандидатов от его партии не удалось одержать победу.

«Я немного удивлен. Я думал, они сделают лучше», — сказал Трамп, оценивая результаты голосования.

В то же время он отметил, что значительное количество кандидатов-республиканцев все же победило. Отдельно Трамп выразил сочувствие кандидатке Дарлин Грэм, отметив, что сейчас она переживает сложный период из-за обстоятельств, связанных с выборами, а также личных проблем.

Не Украина — после выборов Трамп назвал настоящего виновника в высоких ценах на горючее

После выборов в Конгресс Трамп изменил свою риторику по поводу причин высоких цен на топливо в США. В эфире Fox News он назвал главной причиной ситуацию с Ираном, хотя раньше связывал удорожание бензина с украинскими ударами по российским НПЗ.

«На самом деле у нас самая лучшая экономика из всех, которые у нас когда-либо были. Знаете, в первый срок у меня была самая лучшая экономика. Но нынешняя значительно ее превосходит. Однако из-за цен на бензин люди не так сильно это чувствуют, как бы чувствовали без этого. А цены на бензин были вызваны Ираном», — заявил президент США.

Выборы в Конгресс: СМИ говорят о начале политического конца Трампа

По итогам выборов в Конгресс партия Трампа впервые за 20 лет может потерять контроль над обеими палатами. Немецкое издание Stern отмечает, что теперь президенту США придется столкнуться с последствиями результатов выборов. В статье отмечается, что американские избиратели продемонстрировали недовольство политикой Трампа, причем это проявилось даже в штатах, традиционно поддерживающих республиканцев. Одним из таких примеров стал Техас.

Трамп вернулся ко власти, в частности с обещаниями завершить войны. Во время президентской кампании в 2024 году он также использовал недовольство американцев экономической ситуацией во времена демократа Джо Байдена. Однако через два года после возвращения Трампа в Белый дом значительная часть американцев продолжает жаловаться на высокие расходы на жизнь, возлагая ответственность за ситуацию на действующего президента.

Дополнительным фактором давления на республиканцев стала война с Ираном. Ее Трамп вместе с Израилем начал более восьми месяцев назад, однако до сих пор не смог завершить. На этом фоне выросли цены на горючее, что стало одним из ключевых вопросов для американских избирателей в преддверии голосования. Глава Белого дома неоднократно обещал, что стоимость нефти вскоре снизится, однако ожидаемое падение цен так и не произошло.

В то же время, Трамп дал понять, что готов к сотрудничеству с демократами. В интервью NYT президент заявил, что признает результаты голосования.

«Мы будем сотрудничать с демократами, и мы уже с нетерпением этого ждем. Вероятно, мы найдем решение», — сказал он.

В то же время, оснований ожидать, что Трамп добровольно пересмотрит свой политический курс, немного. Об этом, в частности, говорит его поведение после предыдущих неудач. Так, в начале года Верховный суд признал незаконной значительную часть пошлин, введенных администрацией Трампа. Однако президент не отказался от жесткой таможенной политики, а оперативно ввел новые тарифы, ссылаясь на другое правовое основание.

Второй президентский срок Трампа также сопровождался существенным расширением полномочий исполнительной власти и активным использованием президентских указов. Теперь американский лидер, вероятно, будет еще чаще пытаться принимать решения в обход Конгресса.

Что означает победа демократов на выборах в Конгресс

В то же время, противостояние со стороны законодателей может усилиться. Получив большинство в обеих палатах Конгресса, у демократов будут дополнительные инструменты для влияния на политику президента, в частности, они смогут попытаться ограничить его таможенные решения через законодательные механизмы.

Однако реализовать собственную повестку дня демократам будет непросто. В Сенате для многих решений недостаточно простого большинства. Для продвижения ключевых законодательных инициатив часто необходимы голоса не менее 60 сенаторов. Поэтому демократам, вероятно, придется и дальше заручаться поддержкой части республиканцев.

Даже если отдельные республиканские сенаторы или конгрессмены поддержат демократов в противостоянии с президентом США, Трамп получит возможность заблокировать принятые Конгрессом законы с помощью права вето. Он уже намекал на возможность такого сценария в своей соцсети Truth Social. В ночь после выборов Трамп опубликовал изображение красной кепки с надписью VETO.

Кепка с надписью VETO / © truthsocial.com

Для преодоления президентского вето Конгрессу необходимо собрать по две трети голосов в каждой из палат. Достижение такого большинства является очень сложной задачей.

В то же время, это не означает, что демократы останутся без рычагов влияния на президента. В частности, во время бюджетного процесса они получат больше возможностей для переговоров и смогут потребовать от республиканцев уступок в вопросах, отвечающих их повестке дня.

Контроль над двумя палатами Конгресса также позволит демократам блокировать ряд важных кадровых назначений Трампа и законодательных инициатив республиканцев.

Кроме того, с января после первого заседания новоизбранного Конгресса президенту США придется столкнуться с усиленным парламентским контролем. Демократы получат возможность инициировать расследование деятельности Трампа, требовать от него и его администрации показаний, а также добиваться доступа ко внутренним документам.

В крайнем случае, результаты таких расследований могут стать основой для новой процедуры импичмента Трампа или членов его администрации. Подобный сценарий уже реализовывался во время его первого президентского срока, когда после промежуточных выборов 2018 года республиканцы потеряли контроль над Палатой представителей.

Республиканцы могут дистанцироваться от Трампа

Stern предполагает, что после выборов республиканцы могут начать дистанцироваться от Трампа. Некоторые признаки этого стали заметны еще во время избирательной кампании. Некоторые кандидаты от Республиканской партии пытались отделиться от отдельных решений президента США. В частности, в Мичигане республиканец Майк Роджерс выступил за прекращение торгового противостояния с соседней Канадой.

Еще отчетливее отдельные представители партии демонстрировали несогласие с недавним сближением Трампа с Москвой. Его подход к войне в Украине уже неоднократно обнажал разногласия внутри Республиканской партии.

В то же время, во время кампании почти никто из политиков, претендовавших на переизбрание, не шел на прямое противостояние с американским лидером. Открытая критика Трампа могла дорого стоить на праймериз или промежуточных выборах, поскольку его приверженцы могли поддержать оппонентов таких кандидатов.

Теперь избирательный процесс завершился, а значит, этот фактор давления в значительной степени исчез. Поэтому не исключено, что в ближайшее время все больше республиканцев отважатся публично критиковать президента США и дистанцироваться от его политики.

После промежуточных выборов внимание американской политической среды постепенно переключается на президентскую кампанию 2028 года. Конституция США не разрешает Трампу баллотироваться на третий президентский срок. Если его рейтинги будут оставаться на нынешнем низком уровне, это может подтолкнуть республиканцев к поиску политической дистанции от действующего президента.

По мере того как потенциальные преемники Трампа начнут более открыто заявлять о своих президентских амбициях, станет понятнее, какой будет Республиканская партия после завершения его политической эпохи.

В то же время возникнет вопрос о будущем движения Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). В частности, будет ли MAGA определяющим элементом образа Республиканской партии, или его влияние будет постепенно уменьшаться вместе с политическими позициями самого Трампа.

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