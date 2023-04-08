Крестный ход с участием украинца и россиянина: в МИД отреагировали на оскорбительный жест Ватикана

Во внешнеполитическом ведомстве Украины напомнили Святому престолу, при каких условиях может наступить примирение с Россией.

Новая попытка Ватикана "примирить" жертву и агрессора, привлекая украинского парня и российского подростка к Крестному ходу, который состоялся вечером 7 апреля, вызвала осудительную реакцию украинского МИД.

Позицию украинской дипломатии озвучил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Он поблагодарил Папу Франциска за его заботу об Украине и украинцах, но констатировал, что нынешнее шествие было вновь омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора.

“Речь идет о текстах, которые были зачитаны во время 10-й станции Крестного Хода: от имени украинского подростка, нашедшего убежище в Италии после захвата российскими войсками Мариуполя, и русского парня, брат-военнослужащий которого потерял жизнь, а отец и дед исчезли без вести как участники захватнической войны России против Украины”, — конкретизировал представитель МИД Украины.

Олег Николенко выразил разочарование тем, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста.

“Совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, осуществляя против них геноцид. Более того, такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства”, — подчеркнул он.

Спикер МИД подчеркнул, что попытка поставить знак равенства между страдающей Украиной и Россией, причиняющей страдания, не способствует примирению.

"Примирение может наступить только после украинской победы, наказания всех российских преступников, покаяния за нанесенные страдания и просьбы прощения перед украинцами", — перечислил необходимые условия Николенко, выразив надежду, что в дальнейшем Святой Престол будет проявлять более глубокое понимание справедливости и ответственности.

Напомним, в прошлом году, несмотря на возмущение украинцев, Крестный ход в Ватикане при участии россиянки и украинки все же состоялся.

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