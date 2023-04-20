"Крестовый поход против РФ" и заявления о зерне из Украины: Лавров устроил очередную истерику

В России снова посетовали, что их агропродукция никому не нужна.

Глава МИД РФ Сергей Лавров устроил очередную истерику: он обвинил США в "крестовом походе против России" и прокомментировал ситуацию с зерном из Украины.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей устроил очередную истерику. Он заявил, что якобы "США начали крестный ход против России и ее культуры, но обреченный на проигрыш".

Также путинист заявил, что якобы "Европа должна по дешевке закупать украинское зерно, чтобы потом передавать его нуждающимся странам". Лавров посетовал, что РФ не может продавать свою сельскохозяйственную продукцию.

Напомним, Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита продовольствия и зерна через территорию страны.

Также Россия блокирует проверку украинских судов.

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