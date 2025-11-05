Кричал "Аллах Акбар" и поджег авто: мужчина устроил кровавый наезд на острове во Франции

мужчина въехал в толпу, а затем поджег свой автомобиль / © sudouest.fr

Сегодня в среду, 5 ноября, на острове Олерон (Франция) 35-летний мужчина намеренно совершил наезд на нескольких человек, включая велосипедистов и пешеходов. Двое находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает Sud ouest.

В результате инцидента пострадали девять человек. Пятеро из них получили ранения, двое находятся в критическом состоянии. Возраст пострадавших — от 22 до 69 лет. Среди серьезно раненых — Эмма Валлен, парламентская ассистентка депутата от партии «Национальное объединение» Паскаля Марковски, получившей многочисленные переломы и травму головы.

После наезда водитель, идентифицируемый в качестве гражданина Франции Жака Г. (1990 г.р.), поджег свой автомобиль с помощью газового баллона. Во время задержания он выкрикнул «Аллах Акбар» перед правоохранителями. Его остановили с помощью электронного пистолета и заключили под стражу. На острове развернули большое количество экстренных служб.

Прокурор Ла-Рошели Арно Лариз подтвердил, что мужчина воскликнул исламский лозунг, однако подчеркнул, что террористическое намерение на данном этапе не подтверждено. Поэтому национальную антитеррористическую прокуратуру не привлекали. В настоящее время начали расследование по факту покушения на убийство.

Подозреваемый известен своим «чрезмерным поведением» из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками. Также он совершал мелкие правонарушения (кража). Следователи проверяют возможность того, что он страдал психическими расстройствами. Мужчина не состоял в «списке S» (список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности). Даже Министр внутренних дел Лоран Нуньес отправился на место происшествия.

Реклама

