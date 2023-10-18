Кричал, что всех убьет: в Польше мужчина с ножом напал на дошкольников – погиб ребенок

В Польше в результате нападения вооруженного мужчины на детей погиб ребенок.

В городе Познань, Польша, пожилой мужчина утром 18 октября напал с ножом на группу дошкольников, находившихся на прогулке вместе с воспитателями. В результате полученных травм скончался 5-летний мальчик.

Об этом сообщает RMF24.pl.

Как пишет издание, мужчина старшого возраста подбежал к группе детей, находившихся на прогулке в городе, и начал кричать, что всех убьет. А потом вытащил нож и ударил им в грудь 5-летнего мальчика, шедшего в конце группы. Ребанка в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Нападавший скрылся с места преступления. Но впоследствии злоумышленника задержали прохожие и полицейский, которая в то время находилась вне службы, недалеко от места нападения на детей.

Преступление совершил 71-летний Здислав Ц., ранее не судимый. Он жил недалеко от детского сада.

У полиции нет никаких данных, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал ранее погибшего ребенка или его родителей.

На месте преступления продолжают работать сотрудники полиции и прокуратуры. Производится сбор следов.

Одна из женщин рассказала журналистам, что видела с балкона группу детей, которые шли гулять. Через некоторое время она услышала их плач.

Напомним, в Германии будут судить экс-офицера "Штази" за убийство полувековой давности.

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