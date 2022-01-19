Кричал и вырывался: в России насильно окунули мальчика в прорубь во время мороза -26 градусов

Кричал и вырывался: в России насильно окунули мальчика в прорубь во время мороза -26 градусов

Купаться на Крещение малолетнего сына заставила его мать.

В российском городе Комсомольске-на-Амуре малолетнего мальчика насильственно окунули в прорубь на Крещение. Купаться во время жуткого мороза его заставила мать.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter издание Lenta.ru.

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На опубликованных кадрах видно, как женщина подвела мальчика к купели. Ребёнок громко кричал, что не хочет этого. Тогда его взяли за руки друга женщина и мужчина в костюме спасателя МЧС, после чего три раза погрузили в воду. Во время процедуры ребенок кричал и вырывался.

Мать мальчика в это время стояла на берегу в пуховике, поскольку температура воздуха в тот день была -26 градусов.

Мать насильно окунула маленького сына в опель на Крещение. Мадам из Комсомольска-на-Амуре решила, что ребенка надо обязательно очистить от грехов. И пока она сама стояла на берегу в пуховике, ее кричащего сына окунали в ледяную купель. За окном было –26 градусов. pic.twitter.com/sTKb8v6ign — Лента.ру (@lentaruofficial) January 19, 2022

В администрации города сообщили, что им известно об этом инциденте, однако считают, что такие же случаи происходят тысячами в России, но их просто не фиксируют на видео.

Напомним, в Киеве на Крещение, 19 января, мужчины устроили драку на Оболонской набережной. Моржи выясняли отношения, пока священник читал молитву.

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