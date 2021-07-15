"Кричал, но они не останавливались": в Грузии избитый противниками ЛГБТ оператор ослеп на один глаз

Оператор рассказал, что "потерял сознание и очнулся в машине полиции".

В Грузии пострадавший от нападения противников ЛГБТ-сообщества оператор Общественного вещателя Илия Твалиашвили частично потерял зрение.

Об этом со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2" сообщает "Радио Свобода".

"Кто-то тянул меня за пояс камеры, кто-то за кабель, другие били меня кулаками. Я упал, и меня начали бить ногами. В основном били по голове, я кричал, но они не останавливались. Я потерял сознание и очнулся в машине полиции", — рассказал мужчина.

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Он отметил, что ослеп на один глаз и не знает, когда сможет вернуться к работе.

"Я не понимаю, как можно так безжалостно подвергать смертельной опасности незнакомого человека, не сделавшего тебе ничего плохого", — поделился Твалиашвили.

Напомним, что 5 июля первый в истории Грузии "Марш достоинства", который собиралось провести ЛГБТ-сообщество, закончился массовым избиением журналистов. В частности, не увидев на проспекте Руставели ни одного активиста, радикалы сорвали злость на прессе.

Министерство внутренних дел страны задержало 21 подозреваемого. В то же время оппозиционные политики критикуют темпы расследования и указывают на то, что в результате действий радикалов травмы разной степени тяжести получили более 50 сотрудников СМИ.

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11 июля оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкараву, которого во время съемок митинга жестоко избили противники ЛГБТ-сообщества, обнаружили мертвым в собственной квартире в Тбилиси. Накануне он находился в медучреждении с переломами костей лица.

После смерти Лашкаравы в столице Грузии вспыхнули массовые протесты за отставку премьер-министра Ираклия Гарибашвили, министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, председателя Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, а также наказание всех виновных.

Четыре грузинских оппозиционных телеканала, в частности "Мтавари", ТВ "Пирвели", "Формула" и "Кавкасия", поддержали протесты и прекратили вещание на 24 часа.

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