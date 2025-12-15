Кричали "Оставить наших женщин": в Польше в трамвае избили украинца (видео)

Флаг Польши / © Pexels

В польском городе Познань произошло нападение на гражданина Украины в общественном транспорте. Инцидент произошел в трамвае, где мужчина ехал вместе с женщиной.

Об этом сообщают польские медиа RMF24 и TVN24.

Агрессия началась после того, как нападавшие услышали украинский язык. По словам ставшего свидетелем происшествия члена городского совета Познаня Анджея Прендке, двое мужчин начали словесно провоцировать украинца, требуя, чтобы он «оставил наших женщин».

После этого нападавшие свалили мужчину на пол трамвая и начали избивать его ногами. Женщина, которая была с пострадавшим и пыталась его защитить, также получила травмы.

Другие пассажиры пытались вмешаться, однако агрессоры угрожали и им, заявляя, что «делают это для них».

В конце концов пострадавшая пара вышла из трамвая. По словам свидетеля, во время этого один из нападавших восклицал угрозы на русском языке.

Прендке уехал вместе с потерпевшими, чтобы предложить помощь и обращение в полицию, однако они отказались.

Несмотря на это, правоохранителям удалось установить и задержать нападающих. Ими оказались двое 27-летних мужчин. В настоящее время они находятся под стражей, им готовят подозрение в преступлении на дискриминации. По польскому законодательству за такие действия грозит до пяти лет лишения свободы.

