Крики и ужасная давка: в Беларуси силовики бросали пищу прямо в толпу голодных мигрантов (видео)

Крики и ужасная давка: в Беларуси силовики бросали пищу прямо в толпу голодных мигрантов (видео)

Женщины и дети кричали от того, что их зажимали в толпе.

Белорусская сторона выполнила свое обещание дать еду нелегальным мигрантам на границе с Польшей. Минск отправил в помощь беженцам грузовик с продуктами, вокруг которого поднялась ужасная давка.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

На обнародованных кадрах видно, как мужчина в форме пытается усмирить людей, вплотную окруживших грузовик. Когда ему это не удается, он начинает бросать продукты прямо в толпу. Среди давки видны люди в полной экипировке, которые, очевидно, охраняют грузовик.

Когда мужчина бросает что-то похожее на консервы и молочные продукты, давка становится еще сильнее. Слышен женский крик, а мужчины пытаются протолкнуться поближе.

Напомним, в белорусском Минске собирают мигрантов , которых планируют направить к границам Польши и Литвы. Среди толпы взрослых есть и дети, которых готовят к агитации.

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на границе способны нести ядерное оружие. Беларусь удвоила количество авиарейсов из стран Ближнего Востока, которыми улетают нелегальные мигранты.

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