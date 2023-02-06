Крики людей и сотни разрушенных домов: какие города больше всего пострадали от землетрясения в Турции

В Сети публикуют жуткие кадры последствий землетрясения в Турции.

В течение 6 января Турцию всколыхнули три мощных землетрясения. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера зафиксировали в 37 км от турецкого города Газиантеп.

Но даже после того, как в Турции закончились подземные почты, на улицах городов продолжают рушиться здания. Очевидцы публикуют в Сети жуткие кадры из мест трагедии.

Из-за землетрясения пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османия, Адияман, Малатия, Шанлиурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.

По данным турецких властей, произошло по меньшей мере 20 подземных толчков.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что число жертв в стране возросло до 912 человек, а 5383 получили ранения. Президент также сказал, что не может предположить, насколько еще возрастет число жертв.

Спасатели продолжают поиски людей, оказавшихся под завалами. В стране объявлено чрезвычайное положение.

В Турции из-под завалов достали маленького мальчика, которого накрыло обломками из-за мощного землетрясения.

Из-за землетрясения для полетов были закрыты аэропорты Газиантеп, Хатай и Шанлиурф.

Землетрясение также разрушило крепость Газиантепа, построенную во II веке. Объект был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в Турции в результате землетрясения здание обрушилось в прямом эфире (видео).

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