Крики людей, кровь, пламя и трупы: очевидцы рассказали, как вытаскивали пассажиров из автобуса в Венеции

Среди погибших в ужасном ДТП в Венеции украинцев было три женщины 1983 года рождения, которые путешествовали вместе, а также 70-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Об этом пишет La Repubblica.

Сына погибшего украинца, который был вместе с ним в автобусе, удалось достать живым. Среди 15 пострадавших также пятеро украинцев.

Очевидцы рассказали BBC жуткие подробности первых минут после аварии, а также описали, как спасали людей.

"Мы подбежали к месту, где горел автобус, и я услышал, как женщина кричит: "Мой ребенок, мой ребенок", – говорит 27-летний Бубакар родом из Гамбии.

"Мне удалось вытащить ее через окно, а затем вытащить ее сына, который был сильно обгоревший, но живой", – продолжил он.

Мужчина рассказал, что схватил огнетушитель из автобуса, чтобы потушить пламя, но этого было недостаточно.

"Мне прохожие давали другие огнетушители, но ничего не помогало, пришлось ждать пожарных. Так что я вытащил других людей в безопасное место, женщину, мужчину и ребенка. У людей из головы текла кровь, было очень много крови", — вспоминает Бубакар.

Его приятель Одион Эбоигбе из Нигерии также спасал людей из обломков изуродованного автобуса.

"Нам удалось спасти многих, но, к сожалению, другие погибли", – говорит нигериец.

"Я не испугался, я не думал о своей безопасности, потому что я видел людей с разбитыми головами. Сегодня мои коллеги спросили меня: "О чем ты думал, когда шел в пламя", а я им ответил, что я должен спасти женщин и детей", – вспоминает Одион.

Бубакар и Одион говорят, что после аварии не могут спать, однако, героями себя не считают.

"Когда кто-то умирает и ему нужна помощь, вы не можете просто пройти мимо", – говорит Бубакар.

Одион Эбоигбе (слева) и Бубакар Туре (справа), которые спасали людей из автобуса / Фото: Украинская служба ВВС

По информации издания, некоторые тела настолько обгорели, что для идентификации пришлось принимать образцы ДНК.

По данным местных СМИ, среди пострадавших – двое братьев-немцев в возрасте 7 и 13 лет, потерявших обоих родителей. На борту были "целые семьи, бабушки и дедушки, внуки, супруги", сказала Кьяра Берти из больницы Анджело ди Местре.

Напомним, поздно вечером 3 октября в Венеции с эстакады упал автобус. Погиб 21 человек, еще 18 получили травмы.

В МИД Украины впоследствии сообщили, что в ужасной аварии погибли пять украинцев и трое — получили ранения. Сегодня, 5 октября, стало известно, что количество погибших украинцев выросло до девяти человек.

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