Криосауна, бассейн и золотой ершик: фото из нового дворца Лукашенко за $14,5 млн

По оценкам белорусских журналистов, на сегодняшний день диктатор владеет в общей сложности более 17 резиденциями.

Белорусские расследователи узнали детали о новой резиденции самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в центре Минска за почти 14,5 млн долл., а также показали фото из нее.

Об этом идет речь в расследовании объединения бывших белорусских силовиков BELPOL.

Расследователям удалось получить детальные планы, дизайн-концепции и сметы, подтверждающие, что эту резиденцию строили именно для Лукашенко. На основе полученных документов авторы расследования создали подробную визуализацию резиденции белорусского диктатора.

Что известно о резиденции Лукашенко

В новом имении Лукашенко все в мраморе, колоннах и дорогой мебели. А в туалете присутствует ершик золотого цвета. Стоимость диванов на первом этаже превышает 25 тыс. белорусских рублей (около 10 тыс. долл.).

На первом этаже резиденции расположены комнаты охраны, водителей и даже пункт пропуска с металлодетекторами производства РФ и США. Их стоимость – 39 тыс. дол.

Новая резиденция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко/Фото: BELPOL

Есть в имении и бассейн с отдельной VIP-зоной и "дорожкой Кнейпа".

"Эта дорожка предусматривает четыре ванночки для ног с контрастными температурами и массажем ступней", — объяснили авторы расследования.

Рядом с бассейном размещены два джакузи, криосауна, парная и хаммам, снегогенератор, массажный кабинет, два "душа впечатлений".

"Знакомьтесь — "душ впечатлений "Тропика" и "душ впечатлений "Сибирская ночь". Для закупки двух душей с музыкой диктатор обокрал народ на 93 тысячи рублей (свыше 1,05 млн грн — ред.)", — рассказали расследователи.

Новая резиденция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко/Фото: BELPOL

Новая резиденция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко/Фото: BELPOL

Новая резиденция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко/Фото: BELPOL

На втором этаже резиденции Лукашенко находится рабочая зона: приемные, залы для переговоров, пресс-центр, конференц-зал.

На третьем этаже – обеденный зал на 28 человек, комната для приглашенных, сервировочная, помещение для горничных, серверная, комната охраны и дежурного адъютанта. И "вишенка на торте" – зал совещаний с потолочным витражом за 225 тыс. белорусских рублей (свыше 2,5 млн грн).

Новая резиденция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко/Фото: BELPOL

Новая резиденция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко/Фото: BELPOL

Новая резиденция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко/Фото: BELPOL

Новая резиденция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко/Фото: BELPOL

На четвертом этаже в новом имении белорусского диктатора – процедурный кабинет и отдельные комнаты для личного врача и охранника. В процедурном кабинете основной упор сделан на аппаратуру физиотерапевтической направленности.

Новая резиденция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко/Фото: BELPOL

Новая резиденция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко/Фото: BELPOL

Новая резиденция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко/Фото: BELPOL

По данным BELPOL, в общей сложности на резиденцию Лукашенко было израсходовано почти 14,5 млн дол. За эти деньги была произведена реконструкция объекта, а не строительство с нуля.

По информации белорусского издания "Зеркало", на сегодняшний день Лукашенко владеет более 17 резиденциями-дворцами.

К слову, Лукашенко создает собственную частную военную компанию на базе российских наемников "вагнеровцев" под названием ЧВК "ГардСервис".

Читайте также: