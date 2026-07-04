Крипта, Библия и брендовые кроссовки: новая декларация Трампа шокировала американцев — Bild

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп обнародовал ежегодную финансовую декларацию объемом 927 страниц, из которой следует, что за прошлый год он получил совокупный доход в размере 2,2 миллиарда долларов.

Как сообщает издание Bild, размеры доходов американского лидера вызвали оживленные дискуссии и шокировали многих в США.

Наибольшую часть доходов Трампу принесли криптовалютные проекты. По данным издания, более миллиарда долларов он заработал именно на операциях с цифровыми активами.

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В частности, мемкоин Trump принес около 635 миллионов долларов прибыли, а ещё примерно 500 миллионов долларов поступили через компанию World Liberty Financial LLC, связанную с криптопроектами семьи президента.

В то же время глава Белого дома получил значительные средства и от продажи брендированной продукции. Золотые часы с гравировкой «Trump» принесли ему 4,7 миллиона долларов, специальное издание «Greenwood Bible» — более 208 тысяч долларов, а продажа парфюмерии и фирменных кроссовок обеспечила десятки тысяч долларов дохода.

Кроме того, президент США задекларировал дивиденды от владения акциями ряда крупнейших американских корпораций, в числе которых Berkshire Hathaway, Bank of America, JPMorgan Chase, Nvidia, Tesla, Walmart, Apple, Microsoft и Amazon.

Публикация декларации вызвала острые дискуссии о возможном конфликте интересов между государственной деятельностью Трампа и его бизнес-активами.

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Критики считают, что решения президента могут влиять на его коммерческие проекты, тогда как в Белом доме подчеркивают, что управлением активами занимаются его сыновья, а значит, никакого конфликта интересов не существует.

Напомним, что Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) подарил президенту Дональду Трампу эксклюзивное кольцо с 321 натуральным бриллиантом в честь 250-летия независимости США.

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