Криптотрейдер застрелился в прямом эфире после того, как потерял $500 (фото)

Американский криптотрейдер застрелился в прямом эфире после того, как проиграл свои последние 500 долларов на инвестиции в мемкоины. Арнольд Харо покончил с собой во время прямого эфира на X.

Об этом пишет Hindustan Times.

На видео 23-летний Арнольд обращается с последней просьбой к своим подписчикам. "Если я умру, я надеюсь, что вы, ребята, сделаете из этого памятную монету", – сказал мужчина перед тем, как поднять пистолет к голове и несколько раз нажать на курок, прежде чем он наконец выстрелил.

Позже пользователи X утверждали, что видео длилось еще полчаса после того, как оружие было разряжено. Несколько озабоченных зрителей спрашивали в комментариях, все ли с ним хорошо. Через считанные минуты после предполагаемой смерти мужчины рынок заполонили монеты-мемы с его именем.

Арнольд Харо

Позже для него был создан GoFundMe.

"С глубокой грустью и тяжелым сердцем мы извещаем о смерти Арнольда Роберта Харо, любимого отца, сына, брата, близкого человека и дорогого друга для многих людей", — говорится в сообщении. "21 февраля в 2025 году, в возрасте всего 23 лет, Арнольд проиграл свое сражение с депрессией. Он оставил свою годовалую дочь, любимую вторую половинку, мать и отца, а также трех сестер, которые навсегда сохранят о нем память".

Арнольд Харо

Напомним, в Хмельницком мужчина совершил самоубийство во время ВЛК. От массивного кровотечения военнообязанный скончался в карете скорой помощи.

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