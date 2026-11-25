Криптовалюта / © pixabay.com

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Верховная Рада приняла закон о легализации рынка криптовалют и их налогообложении. Новые правила должны заработать с 1 июля 2027 года. Владельцам цифровых активов определили ставки налогов, а криптоплатформы будут работать под государственным надзором.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект №10225-д. За документ проголосовал 271 народный депутат.

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Закон должен урегулировать работу рынка виртуальных активов в Украине и определить порядок их налогообложения. В частности, общий подход предусматривает уплату налога на прибыль от продажи криптовалюты, а не со всей суммы сделки.

Кроме того, документ регулирует вопросы выдачи разрешений криптоплатформам и государственного контроля над их деятельностью.

Какие налоги придется платить владельцам криптовалюты

По словам Железняка, на начальном этапе предусмотрено льготное налогообложение.

До 2028 года будет действовать ставка 5% + 5% всего объема, как пояснил депутат. В дальнейшем предусмотрен переход к ставкам 18%+5%.

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В то же время, общий механизм налогообложения криптовалюты предполагает учет прибыли от ее продажи. Для переходного периода установлены отдельные условия.

Железняк отметил, что легализация рынка может принести государственному бюджету до 15 миллиардов гривен дополнительных поступлений. Это ожидание депутата, а не гарантированная сумма будущих поступлений.

Принятие закона также связано с международными обязательствами Украины. Урегулирование рынка виртуальных активов — одно из условий договоренностей с Международным валютным фондом и Европейским Союзом в рамках программы Ukraine Facility.

По словам Железняка, новые правила должны вступить в силу 1 июля 2027 года. К этому времени рынок должен подготовиться к работе по новому законодательству.

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Новые правила налогообложения в Украине: что изменится для бизнеса с 2027 года

Напомним, Верховная Рада приняла закон №16037-д, предусматривающий упрощение администрирования НДС. По предварительной информации, основные изменения должны заработать с 1 января 2027 года.

В частности, предприниматели и компании, являющиеся плательщиками НДС, смогут подавать декларации ежеквартально вместо ежемесячно. Для этого нужно будет подать заявление. Также будет введено предварительное автоматическое заполнение части налоговых документов в электронном кабинете.

Кроме того, порог для назначения документальных внеплановых проверок по отдельному основанию повысят со 100 тысяч до 1 миллиона гривен. Однако другие основания для налоговых проверок останутся в силе.

Как пояснили ТСН.ua налоговая консультант Александра Томашевская и адвокат Сергей Литвиненко, нововведения могут уменьшить количество отчетов, затраты времени на документы и риск ошибок. В то же время закон не означает, что все ФЛПы автоматически станут плательщиками НДС.

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