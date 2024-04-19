Критическая инфраструктура США под угрозой: ФБР предупредило об атаках китайских хакеров

По информации ФБР, китайские хакеры готовятся парализовать работу критической инфраструктуры в США, чтобы посеять панику.

Директор ФБР Кристофер Рэй сообщил, что китайские хакеры, связанные с правительством, уже получили доступ к компьютерным сетям 23 американских компаний и ждут "подходящего момента, чтобы нанести сокрушительный удар" по критической инфраструктуре США.

Об этом пишет Reuters.

По информации ФБР, китайская хакерская группа Volt Typhoon проникла в системы предприятий критической инфраструктуры, в частности, компаний, предоставляющих услуги энерго- и водоснабжения, а также телекоммуникационные услуги.

Кристофер Рэй отметил, что Китай развивает "способность физически сеять хаос в нашей критически важной инфраструктуре в любой момент по его выбору".

"Его план состоит в том, чтобы нанести удар ниже пояса по гражданской инфраструктуре, чтобы попытаться вызвать панику", – подчеркнул директор ФБР.

В ФБР считают, что намерения хакеров согласовываются с планами китайских властей помешать вмешательству США в планы Пекина вернуть Тайвань.

Однако в Пекине отрицали свою причастность к хакерским атакам. Спикер Министерства иностранных дел Китая заявил, что у правительства нет никаких связей с преступной группировкой Volt Typhoon, которая занимается вымогательством.

Напомним, США и Британия обвиняют Китай в масштабной кибератаке, которая могла поразить миллионы людей. Мишенями стали даже супруги высокопоставленных чиновников США и законодателей.

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