Критический этап переговоров: приближается ли Украина к окончанию войны — Стубб ответил

Президент Финляндии Александер Стубб / © Getty Images

Реклама

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что нынешний этап переговоров по миру в Украине является критическим и в то же время Украина, вероятно, ближе к достижению мирного соглашения, чем когда-либо за последние четыре года.

Об этом Стубб рассказал во время интервью в программе Buitenhof на канале NPO 1.

«Мы находимся в критический момент переговоров по миру», — отметил Стубб.

Реклама

В то же время он подчеркнул, что процесс переговоров близится к соглашению.

«Мы, пожалуй, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо в течение этих четырех лет», — сказал он.

По словам Стубба, сейчас идет работа над тремя ключевыми документами, которые станут основой будущих договоренностей:

рамочный документ 20-пунктного мирного плана — стратегия, определяющая основные шаги по стабилизации ситуации и установлению мира;

гарантии безопасности для Украины — механизм, который обеспечит защиту территориальной целостности и суверенитета страны:

восстановление Украины — комплексный план реконструкции инфраструктуры и восстановления экономики после войны.

Президент Финляндии подчеркнул, что над деталями этих документов работают украинская делегация совместно с представителями США и Европейского Союза, поскольку следует обеспечить согласованность и эффективность будущих договоренностей.

Реклама

«Мы прорабатываем все детали вместе с американцами, европейцами и украинской стороной», — сказал Стубб.

Между тем спецпосланник президента США Стив Виткофф уже заявил, что во время переговоров в Берлине с украинской делегацией по мирному плану «достигнут значительный прогресс».

Ранее, 14 декабря, состоялась встреча президента Владимира Зеленского и украинской делегации, Фридриха Мерца — канцлера Германии, а также спецпосланников США Виткоффа и Кушнера в Берлине.