ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
595
Время на прочтение
2 мин

Критический этап переговоров: приближается ли Украина к окончанию войны — Стубб ответил

По словам президента Финляндии, Украина ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за четыре года.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Критический этап переговоров: приближается ли Украина к окончанию войны — Стубб ответил

Президент Финляндии Александер Стубб / © Getty Images

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что нынешний этап переговоров по миру в Украине является критическим и в то же время Украина, вероятно, ближе к достижению мирного соглашения, чем когда-либо за последние четыре года.

Об этом Стубб рассказал во время интервью в программе Buitenhof на канале NPO 1.

«Мы находимся в критический момент переговоров по миру», — отметил Стубб.

В то же время он подчеркнул, что процесс переговоров близится к соглашению.

«Мы, пожалуй, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо в течение этих четырех лет», — сказал он.

По словам Стубба, сейчас идет работа над тремя ключевыми документами, которые станут основой будущих договоренностей:

  • рамочный документ 20-пунктного мирного плана — стратегия, определяющая основные шаги по стабилизации ситуации и установлению мира;

  • гарантии безопасности для Украины — механизм, который обеспечит защиту территориальной целостности и суверенитета страны:

  • восстановление Украины — комплексный план реконструкции инфраструктуры и восстановления экономики после войны.

Президент Финляндии подчеркнул, что над деталями этих документов работают украинская делегация совместно с представителями США и Европейского Союза, поскольку следует обеспечить согласованность и эффективность будущих договоренностей.

«Мы прорабатываем все детали вместе с американцами, европейцами и украинской стороной», — сказал Стубб.

Между тем спецпосланник президента США Стив Виткофф уже заявил, что во время переговоров в Берлине с украинской делегацией по мирному плану «достигнут значительный прогресс».

Ранее, 14 декабря, состоялась встреча президента Владимира Зеленского и украинской делегации, Фридриха Мерца — канцлера Германии, а также спецпосланников США Виткоффа и Кушнера в Берлине.

Дата публикации
Количество просмотров
595
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie